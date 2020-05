Rubrique sponsorisée 25 M€ pour la mise en place du "Chèque J’aime Mon Île 974" et du Fonds de relance et de soutien aux acteurs touristiques Par La Réunion Positive - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 09:49 | Lu 558 fois



Plan Solidarité Tourisme Réunion 2020

Ce samedi 16 mai, Le Président de la Région, Didier ROBERT en présence des représentant du Comité Tourisme Susan Soba Directrice Générale de l’IRT, Azedine BOUALI- Président de la FRT, Patrick SERVEAUX- Président de l’UMIH, Régine MOUTAN-VIRIN-Directrice Générale de Clé Vacances a présenté son Plan Solidarité Tourisme Réunion 2020 Face à la crise sanitaire du Covid19, qui a frappé le monde économique, le Président de Région Réunion, Didier Robert, avait réuni, le 17 mars, un Comité Économique Exceptionnel avec les acteurs économiques locaux et avait ainsi proposé un Plan Régional de Soutien exceptionnel de plus de 80M€ pour accompagner, dans un contexte d’urgence, les entreprises réunionnaises impactées.



Toutes ces mesures économiques exceptionnelles concernent l’ensemble du tissu économique et notamment les structures touristiques qui se sont retrouvées en difficultés face à cette crise sanitaire.



En complément, Le Président de Région propose d’accompagner plus spécifiquement les acteurs du Tourisme Réunionnais avec un Plan Solidarité Tourisme 2020 de 25 M€ qui a pour objectifs de relancer l’économie de proximité des acteurs touristiques Réunionnais avec les touristes locaux avec « Le Chèque Mon île 974 » et l’accompagnement en besoins de fonds de roulement, trésorerie et en besoins en aménagements et équipements des Entreprises Touristiques pour relancer la filière tourisme.



La Président de Région a présenté la prochaine mise en place du "Chèque mon île 974". L’idée est de proposer à plus de 50 000 familles selon leur quotient familial ainsi qu’aux salariés ayant travaillé sans relâche (personnels de santé ; des éboueurs ; des livreurs ; des caissiers ; des employés de commerce ;les acconiers ; etc.) durant la crise et le confinement lié au Covid19, un chéquier de 15 chèques de 20€ valide à partir juin à décembre 2020, avec lequel les Réunionnais pourront profiter de leur vacances autrement. L’objectif est de faire coïncider l’offre touristique locale, qui a été sérieusement touchée pendant le confinement et de donner la possibilité aux personnes du territoire de consommer les produits touristiques locales, également instaurer une relation gagnante-gagnante entre les deux parties.



Une enveloppe de 15M€ en fonds propres est ainsi consacrée pour le lancement de ce dispositif qui est grandement abondée par une réorientation d’une partie du budget de la Continuité Territorial.

De plus, Didier Robert a annoncé le lancement d’un Fonds de Relance et de Soutien aux acteurs touristiques avec un financement FEDER de 10 M€ pour permettre aux entreprises touristiques de réunir toutes les conditions sanitaires, pour de nouveau accueillir les consommateurs d’activités et de produits touristiques.



Enfin, Le Président de Région a tenu à réaffirmer son soutien à la filière tourisme et que des moyens supplémentaires seront alloués à l’IRT et la FRT pour le lancement d’une grande campagne de communication sur les produits touristiques locaux avec les plus beaux sites de La Réunion.



Le PassKdos qui a connu un franc succès et plébiscité par les acteurs et les consommateurs avec une campagne 2019 qui a concerné plus de 100 professionnels et plus de 600 Produits touristiques et loisirs pour la consommation de prestations locales sera lui aussi renforcé avec une nouvelle formule d’achat :



3 valeurs faciales : 20€ / 50€ / 100€

- Offre : 1 acheté = 1 offert, jusqu’à épuisement du stock

- Promotion du Passkdos par l’IRT, la FRT et les Offices du Tourisme Intercommunales.



Au début de la semaine prochaine, Le Président Région et les services de la Direction des Affaires Économiques représenteront ces mesures, renforcées par l’apport de chaque opérateur touristique.



