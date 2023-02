A la Une . 25 Français sont devenus millionnaires ce vendredi

La "pluie de millionnaires" de ce 3 février 2023 a souri à 25 joueurs français. Ils ont 60 jours pour se faire connaître. Par LG - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 16:47





L’an dernier, ils étaient 28 à rafler la coquette somme d’un million d’euros lors de la pluie de millionnaires. La France se positionne en deuxième position des pays les plus chanceux de la communauté Euromillions, précise le site spécialisé dans les jeux de hasard



Les gagnants du Royaume-Uni conservent leur première place avec pas moins de 30 millionnaires. L’Espagne ferme le podium avec 17 gagnants.



En tout, 100 codes gagnants ont été proposés lors du tirage spécial de l’Euromillions de ce vendredi 3 février.



Toutes les personnes qui participaient à l’EuroMillions de ce vendredi 3 février 2023 participaient en même temps au tirage au sort de la pluie de millionnaires.



Le principe était simple. "À chaque grille EuroMillions validée, le joueur recevait un code généré automatiquement. Celui-ci était imprimé sur le ticket de participation. Ce code représentait une chance de plus de devenir millionnaire", informait Ticket Gagnant.



