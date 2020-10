Société 24h de course pour alerter contre les violences faites aux femmes

Un passionné de trail s’est lancé le défi de courir pendant 24h dans le sentier Cayenne à Saint-Leu vendredi 9 octobre. L’objectif de ce défi un peu fou est de mettre en lumière le travail du CEVIF dans sa lutte contre les violences intrafamiliales. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 15:01 | Lu 1334 fois

Vu de l’extérieur, le défi semble très surprenant. Emmanuel Petit, 48 ans, est enseignant spécialisé en collège et entraîneur à l’Athlétisme Club Olympique Saint-Leu (ACOSL). C’est un athlète accompli et passionné de sports à sensations qui s’épanouit en pleine nature. Il compte 4 participations au Grand Raid et 3 au Trail de Bourbon. Mais surtout, Emmanuel Petit est un homme de conviction et n’hésite pas à s’impliquer totalement dans les causes qu’il défend. C’est donc tout naturellement qu’il s’est rapproché du Collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales (CEVIF) pour mettre en lumière le travail de l’association.



La facilité n’étant pas dans le vocabulaire d’Emmanuel Petit, celui-ci a décidé de courir pendant 24h sur le TEMOR Cayenne ou sentier des boîtes aux lettres. Avec ses 830m de dénivelé positif sur moins de 5km, il s’agit d’un classique de St-Leu. La montée à 20% de pente en moyenne offre un terrain varié et technique pour un effort intense. Pour remplir son objectif, il espère y faire 13 ou 14 allers-retours, soit environ 130km pour environ 13000 m de dénivelé (positif comme négatif). Un défi de taille qui n’est qu’un "échauffement" pour le sportif : il envisage une boucle de 230 km et 17000D+ à La Réunion… sur seulement 3km de route.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur