24e édition de la course de l’ADH : une reprise qui fait du bien

Ils étaient plus de 80 coureurs à se donner rendez-vous ce matin sur la ligne de départ au Plate, pour les 10 km de l’ADH. Depuis 2 ans, les habitués de cette course Saint-Leusienne avaient été privés de cette épreuve en raison de la crise sanitaire. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les coureurs, les organisateurs et les bénévoles ont pu vivre cette course qui est désormais un classique.

Cette année, le grand vainqueur de la course est Ludovic Jasmin en 33 minutes 43 secondes et 253 centième. Greg Barteau rafle la seconde place devant Géraldo Trulès, vainqueur ces 6 dernières années.



Le Maire et Bertrand Maillot, élu de la Chaloupe ont procédé à la remise des prix. Bruno Domen a salué l’engagement de l’Association Développement des Hauts dans la vie sportive et associative de la Commune de Saint-Leu. Une très grande fierté pour la Ville qui est heureuse de pouvoir à nouveau accueillir des rendez-vous sportifs majeurs sur le territoire Saint-Leusien.