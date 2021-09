Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION 24e Challenge des Créateurs, c’est parti ! Le Conseil Départemental vient de donner le coup d’envoi du 24e Challenge des Créateurs. Les entrepreneurs ayant créé leur entreprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 peuvent tenter de remporter la dotation financière de 7000€ offerte par la collectivité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 octobre.



Le communiqué :





Le coup d’envoi de l’édition 2021 du Challenge des Créateurs a été donné ce jeudi 2 septembre à Saint-Gilles par Béatrice Sigismeau, vice-présidente du Département, déléguée à l’Insertion par l’économie marchande et aux affaires culturelles. « Nous sommes à la 24e édition mais chaque année, lorsqu’on lance le challenge, on fait toujours comme si c’était la première fois : on innove et on continue à aller encore plus loin. Même en pleine crise, on n’a pas baissé les bras : l’année dernière nous avons bien fait de maintenir le concours. Nous étions agréablement surpris par le nombre de participants : plus de 150 dossiers ont été reçus, malgré un contexte sanitaire et économique très difficile ! A travers cet événement et les autres dispositifs, le Département apporte son soutien à tous ceux qui ont des projets dans les filières les plus larges possibles ».



En présence des fidèles partenaires de l’événement - dont Pôle Emploi, la Caisse générale de la Sécurité Sociale (CGSS), le Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC), OGEA Réunion ainsi que les 3 chambres consulaires qui sont dans le réseau Points Chance - Béatrice Sigismeau invite les chefs d’entreprises à participer au challenge, « pour montrer l’esprit créatif des Réunionnais.e.s. C’est un projet où l’humain prend tout son sens. Ce n’est pas seulement un lieu où on va concourir, mais également une opportunité pour rencontrer d’autres porteurs de projets : plusieurs fois on a vu cette synergie entre candidats qui ont continué la route ensemble pour renforcer leurs entreprises respectives ».



La nouvelle édition 2021 est ouverte aux entrepreneurs qui ont créé leur entreprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 et étaient demandeurs d’emploi ou allocataires de minima sociaux (RSA, ASS...) au moment de cette création.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 octobre 2021 sur le site web du Département :



Après réception des dossiers, le speed-casting constitue une autre étape essentielle du concours. Organisée devant un jury, cette épreuve a pour objectifs de défendre son projet et de valoriser son savoir-faire. Elle permet aux entrepreneurs de montrer leur dynamisme et performance et ... de gagner leur place en finale !



Pour ce 24e anniversaire, les lauréats vont concourir dans 7 catégories : Prix de l’Insertion, parcours exemplaire du créateur ; Prix de la Création d’Emplois, créateur ayant réussi à réaliser plusieurs embauches ; Prix de la Performance, projet particulièrement performant sur le plan économique et avec de réelles perspectives de développement ; Prix de l’Innovation, projet particulièrement novateur dans son domaine ; Prix Produits Peï, projet mettant particulièrement en valeur l’image, le patrimoine ou les produits locaux ; Prix Start Up, entreprise à fort potentiel de développement dans tous les domaines d’activité ; Prix du Jury, coup de cœur du jury.

Les 7 lauréats recevront chacun : une dotation financière de 7 000 € du Département ;

du Département ; 4 heures de conseils personnalisés par un expert-comptable ,

, une journée de formation collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise et un livre « Réussir sa création d’entreprise » du CROEC (Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables) ;

collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise et un livre « Réussir sa création d’entreprise » du CROEC (Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables) ; Une année d’adhésion ouvrant droit à des avantages fiscaux et à un catalogue de formations d’OGEA Réunion ;

d’OGEA Réunion ; Une session de coaching sur les « bons réflexes d’un cotisant » et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS.

Les 7 finalistes, pour leur part, recevront chacun une dotation financière de 1 500 € du Département ;

du Département ; une journée de formation collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise et un livre « Réussir sa création d’entreprise » du CROEC ;

collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise et un livre « Réussir sa création d’entreprise » du CROEC ; une année d’adhésion ouvrant droit à des avantages fiscaux et à un catalogue de formations d’OGEA Réunion ;

d’OGEA Réunion ; une session de coaching sur les « bons réflexes d’un cotisant » de la CGSS.

La cérémonie de lancement des inscriptions s’est déroulée à l’ombre d’un chalet en bois, coiffé d’un magnifique toit en paille de vétiver ! Tout un symbole : cette couverture originale a été réalisée par l’artisan Wally Romely, lauréat du Prix de l’innovation 2020 du Challenge des Créateurs. Accompagné de son père Luçay qui lui a transmis la passion de la « Paille en Toit » (nom de son entreprise), Wally Romely a vivement encouragé les "créateurs" à relever le défi, en évoquant son parcours : « Que du bonus ! Pour moi, le concours a changé beaucoup de choses. Cette reconnaissance m’a donné plus de confiance, et de notoriété aussi ! C’est gratifiant. Il faut croire en son produit, croire en ce qu’on fait et participer au challenge. N’hésitez pas ».



Béatrice Sigismeau a saisi l’occasion pour rappeler que « tout au long de l’année, le Département encourage les Réunionnais qui souhaitent sauter le pas et se lancer dans cette formidable aventure qu’est la création d’entreprise. À travers des dispositifs volontaristes comme ADEN (prêt à taux zéro), le TAJ (Tremplin pour l’Activité des Jeunes) ou encore le dispositif « R+ » (accompagnement pour la reprise d’activités des bénéficiaires du RSA) …, l’ambition de la Collectivité est d’aider à la concrétisation du projet et à sa pérennité. L’objectif n’est pas seulement de créer, mais de s’inscrire dans une démarche d’insertion durable contribuant au bien-être de l’entrepreneur et de ses proches. Le Challenge des Créateurs que nous organisons chaque année, depuis 1998 avec le partenariat d’acteurs fidèles, est une manière pour nous, de mettre en lumière « cette Réunion » qui entreprend, qui réussit et qui s’épanouit ». Le coup d’envoi de l’édition 2021 du Challenge des Créateurs a été donné ce jeudi 2 septembre à Saint-Gilles par Béatrice Sigismeau, vice-présidente du Département, déléguée à l’Insertion par l’économie marchande et aux affaires culturelles. « Nous sommes à la 24e édition mais chaque année, lorsqu’on lance le challenge, on fait toujours comme si c’était la première fois : on innove et on continue à aller encore plus loin. Même en pleine crise, on n’a pas baissé les bras : l’année dernière nous avons bien fait de maintenir le concours. Nous étions agréablement surpris par le nombre de participants : plus de 150 dossiers ont été reçus, malgré un contexte sanitaire et économique très difficile ! A travers cet événement et les autres dispositifs, le Département apporte son soutien à tous ceux qui ont des projets dans les filières les plus larges possibles ».En présence des fidèles partenaires de l’événement - dont Pôle Emploi, la Caisse générale de la Sécurité Sociale (CGSS), le Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC), OGEA Réunion ainsi que les 3 chambres consulaires qui sont dans le réseau Points Chance - Béatrice Sigismeau invite les chefs d’entreprises à participer au challenge, « pour montrer l’esprit créatif des Réunionnais.e.s. C’est un projet où l’humain prend tout son sens. Ce n’est pas seulement un lieu où on va concourir, mais également une opportunité pour rencontrer d’autres porteurs de projets : plusieurs fois on a vu cette synergie entre candidats qui ont continué la route ensemble pour renforcer leurs entreprises respectives ».La nouvelle édition 2021 est ouverte aux entrepreneurs qui ontet étaientde minima sociaux (RSA, ASS...) au moment de cette création.Les inscriptions sont ouvertessur le site web du Département : https://www.departement974.fr/challenge/ Après réception des dossiers, leconstitue une autre étape essentielle du concours. Organisée devant un jury, cette épreuve a pour objectifs de défendre son projet et de valoriser son savoir-faire. Elle permet aux entrepreneurs de montrer leur dynamisme et performance et ... de gagner leur place en finale !Pour ce 24e anniversaire, les lauréats vont concourir dansLesrecevront chacun :Les, pour leur part, recevront chacunLa cérémonie de lancement des inscriptions s’est déroulée à l’ombre d’un chalet en bois, coiffé d’un magnifique toit en paille de vétiver ! Tout un symbole : cette couverture originale a été réalisée par l’artisan Wally Romely, lauréat du Prix de l’innovation 2020 du Challenge des Créateurs. Accompagné de son père Luçay qui lui a transmis la passion de la « Paille en Toit » (nom de son entreprise), Wally Romely a vivement encouragé les "créateurs" à relever le défi, en évoquant son parcours : « Que du bonus ! Pour moi, le concours a changé beaucoup de choses. Cette reconnaissance m’a donné plus de confiance, et de notoriété aussi ! C’est gratifiant. Il faut croire en son produit, croire en ce qu’on fait et participer au challenge. N’hésitez pas ».Béatrice Sigismeau a saisi l’occasion pour rappeler que « tout au long de l’année, le Département encourage les Réunionnais qui souhaitent sauter le pas et se lancer dans cette formidable aventure qu’est la création d’entreprise. À travers des dispositifs volontaristes comme ADEN (prêt à taux zéro), le TAJ (Tremplin pour l’Activité des Jeunes) ou encore le dispositif « R+ » (accompagnement pour la reprise d’activités des bénéficiaires du RSA) …, l’ambition de la Collectivité est d’aider à la concrétisation du projet et à sa pérennité. L’objectif n’est pas seulement de créer, mais de s’inscrire dans une démarche d’insertion durable contribuant au bien-être de l’entrepreneur et de ses proches. Le Challenge des Créateurs que nous organisons chaque année, depuis 1998 avec le partenariat d’acteurs fidèles, est une manière pour nous, de mettre en lumière « cette Réunion » qui entreprend, qui réussit et qui s’épanouit ».











Dans la même rubrique : < > Cyrille Melchior salue la performance de Dimitri Pavadé Un label IGP (Indication géographique protégée) pour la « Vanille de l’île de La Réunion »