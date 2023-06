A la Une . 24H du Mans : voiture endommagée et sortie de piste pour Reshad De Gerus

Sortie de piste nocturne pour le jeune pilote Reshad De Gerus aux 24 Heures du Mans. Endommagée, sa voiture de course est rentrée aux stands définitivement. Par LG - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 08:50

Cette nuit aux 24H du Mans, le pilote d'origine réunionnaise Reshad De Gerus a percuté la barrière de sécurité dans la 13ème heure de course. Son Oreca 07 engagée dans la catégorie LMP2 (Le Mans Prototype) a subi d'importants dégâts mettant à contribution les mécaniciens de l'équipe Cool Racing.



Avant cet accrochage survenu à 4 heures du matin, Reshad De Gerus avait effectué du superbe travail en envoyant son équipe sur la deuxième rangée au départ de la mythique course automobile.



Les dégâts étaient trop importants sur l'Oreca frappée du n°47 pour permettre à la triplette Simon Pagenaud, Reshad de Gerus et Vlad Lomko de reprendre la piste. L'équipe était jusque-là dans la lutte pour une place sur le podium dans la LMP2.

The #47 COOL Racing loses it and hits the barrier at Porsche Curves. The very damaged LMP2 makes it back to the pits.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/De119eGcE5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023