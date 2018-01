243 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

La police et la gendarmerie ont toutes deux procédé à de nombreux contrôles routiers durent le week-end, notamment des contrôles d'alcoolémie. Le bilan est de nouveau très lourd. 119 infractions ont été relevées par les gendarmes, et 124 par la police, soient 243 infractions au total sur nos routes.



La police a constaté neuf délits, dont cinq alcoolémies délictuelles, deux défauts de permis, un défaut d'assurance, et un refus d'obtempérer. Les policiers ont retiré trois permis de conduire. Les gendarmes ont quant à eux retiré treize permis, à onze délinquants routiers alcoolisés, et deux sous l'emprise de stupéfiants.