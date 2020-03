24 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, 207 au total

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 24 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce dimanche 29 mars à 15h00, soit au total 207 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



159 cas ont été investigué à cette heure par l’ARS et Santé publique France.



• Bilan des cas investigués :



Cas importés : 139

Cas de transmission locale en lien avec des cas importés diagnostiqués : 8

Cas indirectement liés à des cas importés : 12



Nombre total de cas investigués : 159



Les cas importés (personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) représentent 87% des cas.



• Situation sanitaire :



Cas hospitalisés en service de réanimation : 4



• Tranches d’âge des cas investigués :

- Mineurs : 6

- Majeurs : 153



- 18 à 50 ans : 52%



- 51 à 65 ans : 30%



- plus de 65 ans : 13%



48 cas sont toujours en cours d’investigation



Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).



Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes.



A ce jour, un peu plus de 1 400 personnes ont été identifiées comme sujet contact et font donc l’objet d’une mesure de quatorzaine et d’auto-surveillance.



Lorsque la cellule de suivi détecte un mauvais respect des obligations de quatorzaine, elle en informe la préfecture afin qu’un arrêté soit pris à l’encontre de la personne. L’arrêté est notifié par les forces de l’ordre.