24 apprentis formés aux métiers des Services à la Personne

Ce mercredi 22 décembre, 24 jeunes âgés de moins de 30 ans ont pu signer un contrat d’apprentissage les préparant aux métiers des services à la personne. Pour le Président du Département, Cyrille Melchior, « l’insertion des jeunes est un enjeu de territoire qui doit mobiliser tous les acteurs de terrain ». Grâce à ce partenariat avec la SCOPAD, (coopérative ouvrière de production dans le domaine des Services à la Personne), ces jeunes, venus des quatre coins de l’île, vont pouvoir bénéficier d’une chance de réussir et d’accéder à l’emploi dans un secteur porteur.



C’est à tour de rôle et avec un sourire plein de motivation que ces jeunes ont signé leur contrat d’apprentissage pour la préparation de deux titres professionnels - assistant de vie aux familles et assistant de vie, dépendance et handicap - en présence de Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental et de Jean-Hugues Grondin, directeur de la SCOPAD. Pour aller plus loin dans l’accompagnement de ces jeunes, le Département soutient la démarche de la SCOPAD en proposant un suivi intensif, collectif, et individuel sur une durée d'1 mois.



L’accompagnement collectif portera ainsi sur des ateliers de redynamisation, de prise de parole en groupe, sur la capacité de travail en équipe, la cohésion de groupe, les savoirs être en entreprise. En fonction de la situation sociale et financière des jeunes, le Département pourra également mobiliser des aides financières complémentaires pour l’achat de vêtements, d’équipements professionnels, la prise en charge de frais de transport et de repas ou encore du permis de conduire.



Pour le Président du Département, cette opération conjointe s’inscrit pleinement dans les objectifs du Plan Départemental d’Insertion « Chaque action, initiative doit être félicitée, portée et encouragée pour favoriser l’emploi des jeunes sur le territoire. Les métiers des services à la personne sont en demande. Le Département a ainsi créé, en 2019, l’Institut Réunionnais des Services de Proximité ou IRSEP OI : un centre de formation des apprentis (CFA) spécialisé dans le secteur des services à la personne (SAP). »

Du CAP au BAC+5, ce sont plus de 45 diplômés qui ont pour plus de la moitié d’entre eux trouvé un emploi stable dans les SAP. 5 000 emplois directs et indirects devraient voir le jour dans les prochaines années sur l’île.