Communiqué 24 amendements et 38 millions de crédits supplémentaires au Budget Outre-Mer 2023

"Ce sont ainsi près de 38 millions d’euros de crédits supplémentaires que notre groupe a réussi à faire voter en faveur de nos populations et territoires ultramarins", se félicite Nathalie Bassire. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 15:11

Le communiqué de la députée :



À l’occasion des discussions sur la Mission Outre-Mer du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2023, ce sont pas moins de 24 amendements que le groupe parlementaire « LIBERTÉS, INDÉPENDANTS, OUTRE-MER & TERRITOIRES » - composé de 20 députés dont la réunionnaise Nathalie BASSIRE - a fait adopter pour répondre à l’urgence sociale et écologique, notamment :



30 millions d’euros pour renforcer les aides alimentaires en directions des familles ultramarines les plus vulnérables ;



1 200 000€ pour la prise en charge des frais de déplacement des parents devant se rendre en France Hexagonale pour y faire soigner leurs enfants atteints de maladies graves ;



2 000 000€ pour les collectivités territoriales d’OutreMer afin de renforcer les crédits d’aide d’urgence liés aux catastrophes naturelles ;



4,6 millions d’euros pour la transition écologique et énergétique dans nos territoires d’Outre-Mer…



Ce sont ainsi près de 38 millions d’euros de crédits supplémentaires que notre groupe a réussi à faire voter en faveur de nos populations et territoires ultramarins. Ayant siégé dans l’hémicycle du Palais Bourbon nuit et jour pour défendre nos propositions, je formule le vœu que ces amendements votés démocratiquement à l’Assemblée Nationale soient maintenus dans l’hypothèse, hélas probable, où le gouvernement devrait une nouvelle fois actionner le 49.3 pour valider le budget 2023 de l’Etat.



Nathalie Bassire

Députée de la Réunion