Communiqué 23e édition du festival du film scientifique du 15 avril au 19 mai

La 23e édition du Festival du Film Scientifique de La Réunion se déroulera du 15 avril au 19 mai prochain avec pour invité d'honneur, Mathieu Duméry, présentateur de C'est toujours pas sorcier ! Par N.P - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 09:49





LA SÉLECTION 2023 : Ce sont plus de 60 films qui attendent les réunionnais aux 4 coins de l'île ! Astronomie, biodiversité, santé, toutes les thématiques scientifiques seront abordées lors de ce festival. Pour cette 23ème édition, Mathieu Duméry, journaliste et co-présentateur de "C'est toujours pas sorcier" est l'invité d'honneur et partira à la rencontre du public lors des différents temps forts de l'évènement ! LES JURYS Le Festival du Film Scientifique est à la fois un évènement cinématographique et un concours. Pour chaque saison, 2 jurys sont constitués, un grand jury chargé de délibérer autour des longs métrages, un jury jeune constitué d’étudiants est en charge de délibérer autour des courts-métrages.



LES DATES-CLÉS :

Soirée de Gala à La Cité des Arts le 28 avril 2023 à 18h30 - Billets à réserver sur : https://www.billetweb.fr/soiree-de-gala-festival-du-filmscientifique-2023 • Soirée thématique santé et projection du film "L'extraordinaire recherche du Dr François Cartault' à l'Amphibioclimatique - Campus Moufia le 2 mai à 18h30 - Billets à réserver sur : https://www.billetweb.fr/soiree-thematiquefestival-du-film-scientifique-2023 • Matinée de rencontres avec les aires terrestres éducatives le 4 mai au Cinéma Plaza de Saint-Louis de 9h00 à 12h00 - Contactez Aurélie GRONDIN au 0692 20 22 07 pour couvrir cet évènement. • Remise des prix et soirée de Clôture au Port de Saint-Gilles, le 12 mai à compter de 18h30 - Libre accès - Plein air



Programme, sites de projections et liste de films à retrouver sur : A PROPOS DU FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE : Rendez vous incontournable de la vulgarisation scientifique, le Festival du Film Scientifique est une manifestation gratuite et grand public mettant en lumière les meilleurs films scientifiques récents et des réalisations locales au sein des centres culturels, médiathèques et établissements scolaires de La Réunion… et de Mayotte ! Objectifs ? Découvrir et comprendre les sciences par l’image, favoriser les rencontres entre animateurs, réalisateurs et producteurs de films et susciter des vocations !LA SÉLECTION 2023 : Ce sont plus de 60 films qui attendent les réunionnais aux 4 coins de l'île ! Astronomie, biodiversité, santé, toutes les thématiques scientifiques seront abordées lors de ce festival. Pour cette 23ème édition, Mathieu Duméry, journaliste et co-présentateur de "C'est toujours pas sorcier" est l'invité d'honneur et partira à la rencontre du public lors des différents temps forts de l'évènement ! LES JURYS Le Festival du Film Scientifique est à la fois un évènement cinématographique et un concours. Pour chaque saison, 2 jurys sont constitués, un grand jury chargé de délibérer autour des longs métrages, un jury jeune constitué d’étudiants est en charge de délibérer autour des courts-métrages.LES DATES-CLÉS :Soirée de Gala à La Cité des Arts le 28 avril 2023 à 18h30 - Billets à réserver sur : https://www.billetweb.fr/soiree-de-gala-festival-du-filmscientifique-2023 • Soirée thématique santé et projection du film "L'extraordinaire recherche du Dr François Cartault' à l'Amphibioclimatique - Campus Moufia le 2 mai à 18h30 - Billets à réserver sur : https://www.billetweb.fr/soiree-thematiquefestival-du-film-scientifique-2023 • Matinée de rencontres avec les aires terrestres éducatives le 4 mai au Cinéma Plaza de Saint-Louis de 9h00 à 12h00 - Contactez Aurélie GRONDIN au 0692 20 22 07 pour couvrir cet évènement. • Remise des prix et soirée de Clôture au Port de Saint-Gilles, le 12 mai à compter de 18h30 - Libre accès - Plein airProgramme, sites de projections et liste de films à retrouver sur : https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/