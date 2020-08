23e édition du Concours Jardins et Maisons Fleuris : inscrivez-vous en ligne dès le 24 août !

Maison avec jardin créole

Maison avec jardin paysager

Commerce

Bâtiment public

Immeuble

Balcon et terrasse

Pour la vingt troisième année consécutive, la Municipalité organise le Concours « Jardins et Maisons Fleuris ».Cet évènement très prisé des Saint-Leusiens jardiniers dans l’âme, paysagistes pour certains aura lieu durant le mois de Septembre.L’objectif est de valoriser les habitants qui mettent un soin particulier à l’entretien de leurs parterres, jardins, et maisonnées.Les catégories sélectionnées sont les suivantes:Les participants du concours « Jardins et Maisons fleuris 2020 » peuvent désormais s’inscrire pour l’édition de cette année auprès du service Environnement au 0262 34 38 23 ou en remplissant le formulaire ci-dessous.Pour information:– Inscription : du 24 août au 11 septembre– Visite de présélection pour les nouveaux participants : 16 septembre– Passage du jury : le 24 septembre