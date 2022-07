Communiqué 23e anniversaire de la répression du Falun Gong en Chine

L'association Éveil de Chine se mobilise le samedi 16 juillet en commémoration du 23ème anniversaire du début de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine. Par N.P - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 16:04

Le communiqué :



En commémoration du 23ème anniversaire du début de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine, l'association Éveil de Chine se mobilise le samedi 16 juillet de 10h30 à 17h sur le débarcadère de Saint-Paul pour sensibiliser et informer le public à propos de la répression brutale dont sont victimes les pratiquants de Falun Gong en Chine.



Le Falun Gong est une ancienne discipline spirituelle de la tradition bouddhiste. Il a été introduit au public en 1992, mais ses racines remontent à des milliers d’années. Le Falun Gong a été très populaire en Chine durant les années 90. En 1999, l’ancien dirigeant communiste Jiang Zemin a ordonné que la pratique soit “éradiquée”. Des millions de pratiquants ont été détenus ou emprisonnés. Plus de 100 000 ont été torturés ou maltraités en détention. Des milliers sont morts en détention.



Pour plus d'information visitez: En commémoration du 23ème anniversaire du début de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine, l'association Éveil de Chine se mobilise le samedi 16 juillet de 10h30 à 17h sur le débarcadère de Saint-Paul pour sensibiliser et informer le public à propos de la répression brutale dont sont victimes les pratiquants de Falun Gong en Chine.Le Falun Gong est une ancienne discipline spirituelle de la tradition bouddhiste. Il a été introduit au public en 1992, mais ses racines remontent à des milliers d’années. Le Falun Gong a été très populaire en Chine durant les années 90. En 1999, l’ancien dirigeant communiste Jiang Zemin a ordonné que la pratique soit “éradiquée”. Des millions de pratiquants ont été détenus ou emprisonnés. Plus de 100 000 ont été torturés ou maltraités en détention. Des milliers sont morts en détention.Pour plus d'information visitez: fr.faluninfo.net