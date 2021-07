Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION 236 merveilles du Louvre à découvrir dans nos musées

. C’est le nom d’une exposition d’arts graphiques inédite et exceptionnelle, à découvrir dans 5 musées de l’île. Elle comprend 236 dessins prêtés gracieusement par le prestigieux Musée du Louvre, qui expose pour la toute première fois de son histoire, dans les Outremers. Jusqu’au 15 octobre 2021, des œuvres d’artistes majeurs comme Antoine Watteau, Jean Honoré Fragonard, Eugène Delacroix, ou encore Ingres et Géricault ornent ainsi les murs de 3 musées du Département et 2 de la Région. Une thématique en lien avec leurs collections respectives a été choisie pour chaque lieu et invite les visiteurs à un fabuleux voyage à travers trois siècles, servi par une étourdissante variation scénographique.

Résonances - Le Louvre à La Réunion - Au Musée Léon Dierx, « La hiérarchie des genres : l'art du dessin durant la première moitié du XIXème siècle »

- Au Muséum d'histoire naturelle, « Pieter Boel la ménagerie de Louis XIV »

- Au Musée historique de Villèle, « Sur les traces d'un Créole de Bourbon en visite à Paris au temps de Louis XVI »

- Au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI), « L'utile à l'agréable, l'art de vivre au XVIIIème siècle »

- Au Musée Stella, « Travailleuses, travailleurs. Représentations de la paysannerie et du monde agricole ».

Lors du vernissage de « Résonances », ce 16 juillet, le Président du Département, Cyrille Melchior, a retracé la genèse du projet, né il y a trois ans : « Lorsque j’ai donné mon accord à Béatrice Sigismeau, alors Vice-présidente déléguée à la culture, très impliquée dans la démarche, j’avais d’abord en tête cet objectif qui, depuis longtemps, et pour longtemps encore, sert de soubassement à notre politique de la culture : la démocratie culturelle ! Pour la Collectivité départementale, amener le Louvre à La Réunion se situe dans son « cœur de métier » car la culture ne doit pas être élitiste ni perçue comme telle ! »

Cyrille Melchior n’a pas manqué de saluer la forte implication de tous les partenaires, dont la Région, les services de l’Etat et le Préfet « pour soutien attentif et bienveillant couronné par le label d’exposition d’intérêt national ». Sans oublier le Musée du Louvre, son président et ses équipes, « pour la qualité du dialogue et pour le climat de confiance qui ont présidé à nos échanges, depuis le démarrage du projet ». Ce partenariat est défini dans le cadre d’une convention signée au musée de Villèle le 7 juin 2019.



Pour le Conservateur général, directeur du département des Arts graphiques du musée du Louvre, Xavier Salmon, « La Réunion accueille Le Louvre avec générosité. Le Louvre s’invite à La Réunion avec bonheur. Par la qualité de ses musées et de ses collections, c'est La Réunion qui a retenu l'attention du Louvre, le plus grand musée de France, pour l'organisation de cette opération dans les Outre-Mer ».

La Présidente de la Région Huguette Bello a saisi l’occasion, pour rendre un vibrant hommage à « Ambroise Vollard, illustre marchand d’art et galeriste natif de La Réunion qui révéla Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri Matisse mais aussi Pablo Picasso ». Le Préfet Jacques Billant, pour sa part, a mis en avant le « rayonnement des musées réunionnais grâce au partenariat avec le plus grand musée du monde, ainsi que l’accessibilité au public réunionnais de chefs d’œuvres nationaux ».

Le volet éducatif de Résonances, mis en œuvre avec le Rectorat de l’Académie de La Réunion n’a pas été oublié. Le plan éducatif de formation est décrit par Cyrille Melchior : « Tous les enfants de l’île ne prennent pas l’avion pour aller visiter les grands musées du monde. Je suis donc très heureux que déjà, plus de 3000 marmailles des écoles soient déjà inscrits à la visite de « Résonances » dans les musées du Département. Ce chiffre va se démultiplier avec les visites des centres aérés, des familles, des touristes, des étudiants, des comités d’entreprise, entre autres. Nous nous sommes fixé des objectifs de fréquentation élevés dans le respect des protocoles sanitaires ».

La cérémonie d’inauguration de l’exposition était ponctuée par la lecture de « La Saison des semailles » de Victor Hugo et de « Ti plantèr » de Danyel Waro, pour illustrer le dialogue et le parallèle entre des situations, réunionnaise et française. Les 5 expositions en une que constitue Résonances, se présentent comme des mises en regard passionnantes entre des œuvres intemporelles.

