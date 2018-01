<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 2300 enfants et des animations à gogo en alsh C’est parti pour les Accueils de Loisir Sans Hébergement (ALSH) de Saint-Paul. Plus de 2 300 enfants et adolescents de 3 à 17 ans sont accueillis au sein de 26 centres répartis sur le territoire communal et proposant une multitude d’activités.

Plusieurs temps forts sont programmés :



– Le challenge sportif des centres adolescents le jeudi 11 janvier 2018, de 9h00 à 15H00 à la Réserve de l’Etang.



– Trois journées d’animations les 10, 11 et 12 janvier où sont attendus 300 enfants de 3 à 5 ans. Ils bénéficieront chaque jour d’activités sportives, de motricités et assisteront à un spectacle interactif avec la compagnie mille et une façons sur le moringodrome de Villèle.



– La journée inter-centres pour les jeunes des accueils primaires le 19 janvier. Il seront rassemblés pour une grande journée récréative et festive au stade olympique Paul Julius Bernard à Saint-Paul et les plateaux sportifs avoisinants la Palmeraie. En cohérence avec la thématique « de l’océan indien », 771 enfants de 6 à 12 ans seront conviés à partager ce moment d’échange et d’animation.



– La journée inter-centres pour les adolescents aura lieu également le 19 janvier sur le complexe sportif de Plateau Caillou. La matinée sera consacrée aux ateliers sportifs menés par les équipes pédagogiques. L’après-midi sera réservée aux activités culturelles au sein du gymnase.



En ce qui concerne les activités propres à chaque centre, elles se déclineront autour d’un travail en transversalité (atelier intergénérationnel, implication de différents services de la Mairie au côtés des jeunes Saint-Paulois : Culture, Sports, Pôle Développement Durable)



De fait, seront organisées des visites en maison de retraite, des Journées d’échange entre des clubs de 3ème jeunesse et des groupes d’enfants des centres primaires, la Mobilisation des centres pour adolescents sur des ateliers autour du respect ; ainsi que des Actions de réhabilitation des sites de pontes des tortues marines par la végétalisation d’une partie de la plage Cap la Houssaye. Pour cette action 288 jeunes des centres mixtes seront impliqués dans cette sensibilisation à la sauvegarde et autour des tortues les 8, 10, 11, 12, 15 et le 16 janvier 2018.



Bref, de quoi faire le plein d’énergie avant la reprise du chemin de l’école.

