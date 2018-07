23 permis retirés ce weekend, un automobiliste contrôlé avec 4g d'alcool dans le sang

Les gendarmes livrent le bilan de l'action menée par les motocyclistes de l'EDSR au cours du week-end écoulé pour lutter contre l'insécurité routière.



"Les 15 motocyclistes de l'EDSR de service ce week-end ont ciblé les causes principales des accidents sur notre île et ont procédé à des contrôles aux abords des axes convergents sur les "fan-zones". Le bilan est à nouveau trop élevé !", estiment les gendarmes.



64 infractions dont 54 graves génératrices d'accidents ont été constatées, plus de la moitié d'entre-elles relevant des conduites addictives :



- 28 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 17 délictuelles;

- 06 conduites après usage de stupéfiants;

- 05 défauts d'assurance;

- 04 dépassements de la vitesse avec interception dont 3 supérieurs à 40 km/h;

- 01 conduites sans permis ou malgré une mesure de suspension;

- 11 conduites en faisant usage du téléphone.

- 03 non-port de ceinture de sécurité.

- 01 non-port de casque à deux roues motorisés.



Au total, 23 permis ont été retirés sur le champ



La palme de l'inconscience revient à cet automobiliste contrôlé par les gendarmes de la BTA Trois-Bassins ce dimanche après-midi, sur les lieux de l'accident matériel qu'il venait de provoquer : 2,00 mg/litre d'air ! Soit 4g d'alcool dans le sang



Ce WE a vu encore une personne mourir au bord de la route à STE ROSE, dans collision frontale scooter / voiture, survenue dans la nuit de vendredi à samedi. A noter aussi que les brigades sont intervenues au cours des deux dernières nuits sur 8 accidents dont 6 provoqués par un conducteur alcoolisé ! 2 autres collisions avec des conséquences corporelles se sont produites dans la journée de samedi.



Les unités demeurent mobilisées, en particulier aux abords des sites accueillant les fans pour la diffusion de la finale de la coupe du monde de football. Le dispositif déployé tend à dissuader les usagers de reprendre la route après avoir bu. Pour que la possible victoire de nos bleus ne soit pas entachée par la mortalité routière !