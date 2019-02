22h30: une ligne pluvio-orageuse assez active aborde les côtes est et nord de la Réunion (vidéo)

2: vidéo animation satellite

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

2019 Fev 26 22h38 Mascareignes.1: une ligne pluvio-orageuse plutôt active s'est développé au cours des dernières heures à mi chemin entre Maurice et la Réunion.Elle est sur le point d'aborder les côtes est et nord de la Réunion ou des averses parfois soutenues et des orages sont probables.Des rafales sous les grains sont possibles.Prudence sur les routes.A plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.