météo974.re 22h30: tempête tropicale modérée DESMOND(10S), photos satellite incluses Le système reste "fragile" sur le Canal de Mozambique.





Bonsoir toutes et tous!



Classé au stade minimal de tempête tropicale modérée depuis ce matin par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) 10S a été nommée DESMOND par les services météos de Madagascar pour le point de 16h.



A 22h la tempête modérée était centrée proche de 21.7°Sud et 39.1°Est soit à quelques 150km au nord ouest de l'île Europa.

L'intensité est estimée légèrement à la hausse avec des rafales maximales près du centre en mer de l'ordre de 100/105km/h.



Toutefois le système reste "fragile"



Cheers,

Patrick Hoareau. 2019 JAN 22h30 Mascareignes.Bonsoir toutes et tous!Classé au stade minimal de tempête tropicale modérée depuis ce matin par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC)a été nomméepar les services météos de Madagascar pour le point de 16h.A 22h la tempête modérée était centrée proche de 21.7°Sud et 39.1°Est soit à quelques 150km au nord ouest de l'île Europa.L'intensité est estimée légèrement à la hausse avec des rafales maximales près du centre en mer de l'ordre de 100/105km/h.Toutefois le système reste "fragile" LIRE LA SUITE Cheers,Patrick Hoareau. PATRICK HOAREAU Lu 80 fois



Dans la même rubrique : < > Tempête tropicale modérée 10S. JTWC: 92S toujours perturbation tropicale.