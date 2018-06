22ème édition du Grand Boucan

Le Grand Boucan en toute sécurité



Les élus de la Ville de Saint-Paul, les membres de la compagnie Pôle Sud et le président de l’association des commerçants de Saint-Gilles les Bains ont tenu une conférence de presse ce jeudi 21 juin à la mairie annexe des Roches Noires afin de détailler le programme de cette édition 2018 du Grand Boucan. Même si le traditionnel défilé de chars et les animations s’annoncent grandioses, la sécurité sera de mise.



21 ans déjà pour le Grand Boucan en 2018 mais nous devons prendre en compte que notre société change et évolue. Nous fêterons comme il se doit la 22éme édition mais nous devons faire des compromis en termes de sécurité pour cette année. Ainsi, le niveau d’exigence en la matière a été renforcé pour 3 raisons.



En premier lieu nous sommes en plan Vigipirate, ensuite nous constatons depuis trois ans une augmentation des faits de délinquance sur le Grand Boucan en fin de soirée, et enfin nous constatons qu’il est nécessaire d’améliorer les temps d’interventions des forces de secours sur le secteur. Des mesures nécessaires et adéquates vont donc être prises afin de maîtriser cela, à savoir :



– La fermeture de la rue Général de Gaulle s’effectuera sur la plage horaire de 13h00 à 00h00 au lieu de 2h00 du matin.

– L’ensemble des festivités sur la rue Général de Gaulle se termineront à 23h00 pour permettre la réouverture à la circulation de la voirie à 00h00.

– Nous procéderons à l’interdiction de circuler sur la rue Summer n°1 dès 8h00 le dimanche 24 avec enlèvement automatique des véhicules gênants.

– Des véhicules lourds et légers seront installés afin d’empêcher le risque d’attentat par voiture bélier.

– Le nombre de débit de boissons autorisé sur le domaine public sera de 26.

– Nous veillerons au respect de la vente obligatoire de boissons dans les gobelets car sinon ils deviennent des projectiles qui peuvent être utilisés contre les policiers et les gendarmes.

– Nous demanderons aux personnes porteuses de bouteilles de jeter immédiatement ces dernières.

– Nous déploierons sur zone un effectif de 130 agents en matière sécurité dont, 40 gendarmes et 20 policiers, 10 ASVP, 60 agents de sécurité.



La ville de Saint-Paul vous remercie pour votre compréhension