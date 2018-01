22H : 18000 foyers restent sans électricité

Le passage de la tempête Berguitta au large de La Réunion a provoqué d’importants dégâts sur le réseau électrique privant d’électricité un total de 72.000 clients. Grâce à la mobilisation des équipes d’EDF et des entreprises partenaires, 75 % des clients ont été réalimentés en moins de 24h. A 22h00, il reste 18.000 foyers impactés.



Dès 6h, les premières pluies et rafales de vent ont provoqué des coupures dans l’Est et le Sud de l’île. Les équipes mobilisées ont permis de rétablir une majorité des foyers vers 15h.



Le passage de la tempête tropicale au plus près de l’île entre 17h et 18h a provoqué de nouvelles pannes, principalement dans l’Ouest et le Nord de l’île jusqu’en début de soirée.



Attention danger



A 22h00, sur les 72.000 clients impactés dans la journée, 18.000 foyers étaient privés d’électricité. EDF maintient la mobilisation de toutes ses équipes pendant une partie de la nuit et dès vendredi à la première heure pour rétablir le plus tôt possible l’ensemble des familles réunionnaises.



EDF Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333 974