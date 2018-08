224 340 élèves prendront le chemin de l'école vendredi

Ce sont 224 340 élèves qui vont reprendre ou commencer l'école, le collège, ou le lycée à partir de ce vendredi 17 août. Soit 260 jeunes Réunionnais de moins que la dernière année scolaire, au sein des 665 établissements publics ou privés sous contrat que compte notre île.



Les élèves seront encadrés par 16 792 enseignants du premier et second degré, avec l'aide de 3836 personnels d'encadrement, administratifs, techniques, sociaux ou encore de santé. Les élèves présentant un handicap scolarisés en milieu ordinaire, au nombre de 6133, seront aidés dans leur scolarité par 1131 personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap.



Cette rentrée scolaire est marquée par la généralisation aux 24 communes de l'île de la semaine de 4 jours, 17 avaient déjà fait ce choix l'année dernière. Désormais, les élèves de Saint-Paul, du Port, de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de La Possession, de Saint-Joseph et de Sainte-Rose n'auront plus classe le mercredi, ainsi que tous les petits écoliers Réunionnais.