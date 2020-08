A la Une . 221.600 élèves retournent en classe ce lundi à La Réunion

Petits et grands retournent à l’école ce lundi après les grandes vacances de l’hiver austral. Une rentrée pas comme les autres puisque tous les élèves devront aller en classe après plusieurs mois d’enseignement à distance ou de cours en groupes limités. Ils sont 221.600 à faire leur rentrée en présentiel à La Réunion cette année. Seuls les élèves de 14 écoles dionysiennes ainsi que ceux de retour de vacances dans la zone Océan indien devront encore attendre avant de retrouver leurs camarades. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 13:33 | Lu 426 fois

Ils sont 221600 écoliers, collégiens et lycéens attendus à la rentrée dans l’académie. Les effectifs sont en baisse de 1.080 élèves par rapport à la rentrée 2019 (soit -0,5 %). 114.700 élèves du premier degré, 101.880 du second degré dont 60.320 collégiens et 41.560 lycéens.



Cette année, 7.100 élèves en situation de handicap feront également leur rentrée en milieu ordinaire et en établissements spécialisés. Tout ce petit monde sera accueilli au sein de 653 écoles et établissements du second degrés, publics et privés sous contrat, soit 519 écoles, 86 collèges et 48 lycées.



Également de retour en classe, les agents de l'Education nationale. Ils sont 24.200, dont 7.338 enseignants dans le 1er degré et 9.028 enseignants dans le 2nd degré.



Cette année, 45 emplois d'enseignants du second degré disparaissent pendant que 9 nouveaux emplois du premier degré voient le jour.



Charlotte Molina

