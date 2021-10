22 permis retirés par les gendarmes, un conducteur prend le rond-point à l'envers

Accident Mortel et sur-accident à L'Etang-Salé



Accident Mortel et sur-accident : le vendredi 15 octobre 2021 à 23h30, sur la RN1, sens Saint-Paul/Saint-Pierre, un jeune homme, mineur, est décédé sur la N1 au niveau de l’échangeur de l'Étang-Salé les Bains. Le piéton a été percuté à plusieurs reprises par des véhicules en cours d’identification.



Sur les lieux de l’accident, malgré la signalisation adaptée mise en œuvre par les forces de l’ordre et les patrouilleurs du CRGT, un véhicule n’ayant pas l’allure adaptée, cause un sur-accident. Il percute 5 autres véhicules stationnés. Le conducteur conduisait sous l’emprise de l’alcool.



Depuis le début d’année 2021, c’est le 24ème piéton impliqué dans un accident corporel de la circulation en secteur gendarmerie et le 5ème tué, soit 4 victimes de plus que l’année dernière à la même période.



En 2021, 26 personnes ont perdu la vie dans un accident. Dans 50 % des cas, l’alcool et les stupéfiants sont a l’origine du drame.





BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18

NOMBRE D INFRACTIONS : 162

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 22

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 8

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 4

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 22 dont 11 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 97 dont 47 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 1

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 6

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 4

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 2

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 2 (identifiés-interpellés)

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 11



Faits particuliers



Le vendredi 15 octobre 2021 entre 19h00 et 00h30, la compagnie de Saint-Benoit a procédé a deux opérations sur leur territoire. L’une concernait la sécurisation RUN MARKET à Sainte-Marie dite Fast and Furious et la seconde une opération anti-pousse à Sainte Rose. En tout 65 véhicules ont été contrôlés et 27 infractions ont été relevées.



À contre-sens dans un rond-point



Samedi 16 octobre 2021 de 20h00 à 00h00, les motocyclistes de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis, ont réalisé un service de contrôle de zone, en appui de la compagnie de St Paul, en vue de dissuader, les rassemblements illicites sur le secteur des plages de Boucan Canot.



Au même moment, les militaires de la compagnie de Saint-Pierre, effectuaient une opération similaire sur le secteur de Saint-Joseph. 150 véhicules et 150 personnes ont été contrôlés. Ces contrôles ont donné lieux au relevé de 14 infractions, dont 4 alcoolémies.



Un automobiliste s’est fait particulièrement remarqué, en prenant à contre-sens un giratoire. Intercepté et contrôlé, celui-ci a refusé de se soumettre au dépistage de l’alcoolémie. Il encourt en conséquence, une sanction de 4.500 euros, un retrait de son permis de conduire pendant 3 ans, un retrait de 6 points sur son capital de points. Sans compter les peines complémentaires et les sanctions connexes également relevées à son encontre, pour défaut d’assurance, vitesse, contre-sens dans le giratoire et rébellion lors de son interpellation.