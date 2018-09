22 permis retirés ce week-end, un automobiliste contrôlé positif aux amphétamines et au cannabis

Les effectifs de police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 26 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 21 au 23 septembre 2018 permettant de relever 197 infractions soit 23 délits dont :



- 07 conduites sous l'Empire d'un état Alcoolique (taux compris entre 0,67 et 1,16 mg/l d'air expiré)

- 08 défauts d'assurance

- 07 défauts de permis de conduire

- 1 refus d'obtempérer



4 automobilistes se sont vu retirer leur permis de conduire suite à ces divers infractions.



107 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la

constatation de 174 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 12

- défauts de port de casque : 8

- défauts d'équipement : 4

- défauts de contrôle technique : 22

- autres : 128



Du côté des gendarmes, 81 infractions dont 73 génératrices d'accidents ont été constatées :



- 17 conduites sous emprise de l’alcool dont 6 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.72 mg/l

- 14 dépassements de la vitesse autorisée avec interception

- 13 conduites après usage de produits stupéfiants

13 conduites en ayant fait usage du téléphone

- 10 non-port de la ceinture de sécurité

- 2 défauts de permis de conduire

- 2 non-port du casque

- 2 non-respect de l priorité

- 1 refus d'obtempérer



Au total, les motocyclistes ont retiré 18 permis sur le champ, dont celui de cet automobiliste contrôlé positif aux amphétamines et au cannabis. Ce dernier circulait avec un taux d'alcoolémie de 0,71 mg.