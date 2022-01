A la Une . 22 mentions et 18 ans de prison ferme cumulés depuis l'âge de 17 ans

Un homme de 37 ans comparaissait ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de refus d'obtempérer et de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Une affaire pas aussi simple qu'il n'y parait compte tenu du casier impressionnant du prévenu. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 18:23

Jean S. et un dalon sont surpris le 27 janvier sur un scooter à Saint-Denis par la BAC, rue Bois de Nèfles, à 1h10 du matin, en plein couvre-feu. Les policiers sont à la recherche de deux incendiaires supposés lorsqu'ils les aperçoivent. Ils se signalent avec le gyrophare en deux tons mais le scooter accélère. Ils suivent l'engin qui tourne dans une rue adjacente mais qui ne s'arrête toujours pas.



La BAC finit par les stopper un peu plus loin sans encombre. Si le passager est laissé libre avec une amende pour violation du couvre-feu, le conducteur est embarqué en raison de la forte odeur d'alcool qu'il dégage et aussi pour n'avoir pas stoppé son scooter. Il est placé en garde à vue mais refuse de faire le test d'alcoolémie.



"J'étais dans un virage et si je m'arrête je tombe"



À la barre ce vendredi, il reconnait avoir bu et refusé de souffler mais réfute catégoriquement le refus d'obtempérer. "Je ne les ai pas vus madame. J'au vu un gros phare, j'étais dans un virage et si je m'arrête, je tombe", explique-t-il à la présidente. Pour le dépistage, il a aussi son explication : "J'ai eu peur des microbes et du Covid", indique-t-il. Il acceptera de souffler à 6h du matin à un taux de 0,54 mg/l d'air soit 5 h plus tard...



Le prévenu explique également qu'il vient de perdre sa fille de 11 ans en métropole il y a quatre jours, et sa grand-mère il y a deux semaines. C'est pour cela qu'il a bu mais pas énormément selon lui.



Question personnalité, Jean S. a 22 mentions sur son casier. Il cumule, même si ce sont de petites peines, 18 ans de prison depuis l'âge de 17 ans. Le plus étonnant, il n'a écopé que de peines de prison ferme. Toutes pour vol ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique. "Avant, je conduisais une moto, une voiture sans le permis, mais là j'ai compris, j'ai un scooter qui est assuré ! J'ai même payé le fisc. Je ne vous mens pas madame", lance-t-il au tribunal en guise de sa bonne foi.



"Il a 22 mentions dont 9 en comparution immédiate et 2 pour refus d'obtempérer"



Pas suffisant pour émouvoir la procureure. "Il se retourne à plusieurs reprises pour regarder les policiers ! Ça va très vite mais ce n'est pas une grosse course-poursuite. Il a 22 mentions dont 9 en comparution immédiate et 2 pour refus d'obtempérer. Il n'y a pas de naïveté même si j'entends bien sa version. Il a écopé essentiellement de prison ferme, ce pourquoi je vous demande une peine de 18 mois dont 9 mois de sursis probatoire assortis d'un mandat de dépôt".



​"Je suis sidéré ! 18 ans de prison ferme prononcés depuis qu'il a l'âge de 17 ans en 21 années", répond Me Nicolas Normand pour la défense. "Sa position est importante car il a fait des efforts par rapport à ses critères d'habitude certes, mais il était en scooter et assuré ! Il ne peut pas mentir sur le décès de sa fille, c'est trop important. Je reste tout de même effaré, 18 ans de prison sans aucun sursis probatoire".



"Voyons s'il sait saisir sa chance, au moins on aura essayé"



"J'ai l'illusion aujourd'hui de me dire, arrêtons ce casier judiciaire. Cette peine ne vaut pas cela sans son casier. Il est pris sous couvre-feu, il n'y a pas de danger pour les autres. Le mandat de dépôt n'est pas nécessaire. Il a 37 ans, et ses dires méritent d'être vérifiés. Le JAP peut le faire. Voyons s'il sait saisir sa chance, au moins on aura essayé", plaide la robe noire sous le regard de son client qui a la larme à l'oeil.



Jean S. écopera de 18 mois de prison dont 9 mois de sursis probatoire. À sa grande surprise, il n'ira pas en prison ce soir.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur