A la Une . 22 élèves et 2 personnels signalés covid positif ce mardi

Le rectorat fait le point ce mardi sur ​le nombre de cas Covid positif signalés dans des écoles et des établissements scolaires. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 18:06 | Lu 3015 fois

Les écoles et établissements scolaires de l’académie ont aujourd’hui au signalement de 22 élèves Covid positif : 9 dans des écoles (écoles élémentaire Philibert Commerson, élémentaire Centrale, maternelle La Source, élémentaire René Perianayagom, élémentaire Gabriel Macé, Maternelle La Rivière 2), 8 dans des collèges (collèges de Montgaillard, Le Bernica, Les Alizés, Les Mascareignes, Leconte de Lisle, L’Oasis, Jean d’Esme) et 5 dans des lycées (lycées Bellepierre, Isnelle Amelin, Léon de Lepervanche, Victor Schoelcher, Saint-Paul IV). 2 personnels ont également été signalés Covid positif (école élementaire Joinville, collège de Montgaillard).



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu’au moins une classe est concernée :



Le Port



- Reprise à l’école élémentaire Raymond Mondon A : suivant les préconisations de l’ARS, reprise de 15 élèves d’une classe, qui se sont plus considérés comme cas contacts.



- Reprise à l’école élémentaire Françoise Dolto : suivant les préconisations de l’ARS, reprise de 21 élèves d’une classe, qui se sont plus considérés comme cas contacts.



Saint-Denis



- Reprise à l’école maternelle Les Flamboyants : suivant les préconisations de l’ARS, reprise de 25 élèves d’une classe, qui ne sont plus considérés comme cas contacts



- Reprise à l’école élémentaire Joinville : suivant les préconisations de l’ARS, reprise de 25 élèves d’une classe, qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



- Reprise à l’école élémentaire Les Baies roses : suivant les préconisations de l’ARS, reprise de 12 élèves d’une classe et d’un personnel, qui ne sont plus considérés comme cas contacts



- École élémentaire Philibert Commerson : maintien à domicile, suivant les préconisations de l’ARS, de 28 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École maternelle de la Source : maintien à domicile, suivant les préconisations de l’ARS, de 22 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- Élémentaire Gabriel Macé : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 60 élèves de trois classes considérés comme cas contacts de trois élèves Covid positif.



Saint-Joseph



- Reprise à l’école élémentaire privée sous contrat Sainte-Anne : suivant les préconisations de l’ARS, reprise de 26 élèves d’une classe, qui ne sont plus considérés comme cas contacts



Saint-Louis



- École élémentaire René Perianayagom : maintien à domicile, suivant les préconisations de l’ARS, de 12 élèves considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur