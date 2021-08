A la Une . 22 ans, 9 mentions au casier, 8 vols en 4 mois et 2 ans de prison à l'arrivée

Un jeune homme de 22 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de vol, 8 au total, en l'espace de quelques semaines. Cette longue série s'est brutalement interrompue le 2 août dernier avec son interpellation par les gendarmes de Saint-Benoit. Il était à 1,72 g/l d'alcool dans le sang. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 17:18

"Voler pour vivre", tel était le thème de la comparution immédiate de ce mercredi. L'individu d'à peine 22 ans fait montre d'un CV particulièrement étoffé dans le domaine du vol depuis son plus jeune âge. Arrivé de Mayotte en 2020 d'où il sort de 30 mois de détention, iI vient se mettre au vert à La Réunion parce qu'il était victime de menaces. Seul, sans ami et sans aucun revenu, il fait ce qu'il sait faire de mieux : "Je vole pour survivre, pas pour blesser des gens. Je suis bloqué ici, ce qui me passe par la tête, c'est ça", explique t-il à la présidente.



Il est incarcéré à Saint-Pierre pour vol entre temps, sort en avril 2021 et reprend sa croisade en mai 2021, date des premiers faits reprochés ce jour. Ce ne sont pas moins de 8 faits de vols qui lui sont reprochés. Il a écumé essentiellement des commerces, un laboratoire médical, un cabinet médical, un restaurant. Il entre par effraction ou cherche une ouverture puis prend ce qu'il trouve en numéraire et en chèques, s'ils sont encaissables. Il est même parti avec un petit coffre-fort qu'il a délogé à coup d'extincteur. Les sommes en espèces sont plutôt rondelettes allant jusqu'à 4000€ en espèce en un seul vol.



"Il ne vole pas par nécessité, c'est un mode de vie"



Lors de son interpellation en flagrant délit, il a tout de même l'honnêteté de reconnaitre toute la série de faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Les parties civiles sont unanimes sur un point : "Il ne vole pas par nécessité, c'est un mode de vie, sinon il volerait des denrées alimentaires".



Le parquet est sur la même ligne : "Il y a 8 faits de vol dont certains avec effractions. Il s'en prend aux locaux commerciaux, il ne vole pas par nécessité, je n'y crois pas. Il n'y a pas de pause à son casier judiciaire, sauf lorsqu'il est en détention. Il sort de prison en avril 2021 et reprend les vols en mai. Il y a un risque important de réitération des faits (...). Je vous demande une peine de 3 ans de prison avec maintien en détention".



"Les faits sont incontestables, sa situation est dramatique mais il fait preuve d'honnêteté en reconnaissant tous les faits. Si j'avais été présent lors de sa garde à vue, la prévention aurait sans doute été diminuée. C'est un voleur, c'est incontestable ! Il n'a pas de papier, pas de toit donc il vole. À sa place je ferais la même chose je vous l'avoue. II a certes 9 mentions à son casier, mais il n'a personne ici. Je vous demande de prendre sa situation en considération", plaide habillement la défense représentée par Me Jean-Christophe Molière, qui obtient une peine de 2 ans assortie du maintien en détention.



