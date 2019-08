21h: météo live, il fait frais et la houle grossit cette nuit sur les côtes Ouest et Sud, weekend agréable

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

Le train de houle se renforce sur les côtes Ouest et Sud cette nuit et atteint 3m50 à 4m d'ici la fin de la nuit .

Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 6 à 7m. Les côtes exposées vont de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Louis et Saint Pierre.