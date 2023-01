219 000 élèves regagnent les bancs de l’école

219 000 élèves retrouvent les bancs de l’école ce lundi, qu’ils soient écoliers, collégiens ou lycéens.



La rentrée scolaire a été précédée de quelques jours par la prise de poste des agents des collectivités qui ont préparé les classes pour le jour J. Il faut dire que l’académie de La Réunion compte pas moins de 494 écoles publiques et 26 écoles privées. Un cran au-dessus, elle est dotée de 87 collèges puis de 48 lycées.



Du côté des personnels de l’Education nationale, 21.400 effectuent également leur retour en classe ce lundi. Parmi eux, 17.900 sont des enseignants des premier et second degrés.



Hors des salles de classe mais tout aussi précieux, 1050 personnels administratifs et techniques, 185 médecins, 147 assistants sociaux et 475 personnels d’encadrement (inspection, direction) rendent aussi possible cette rentrée scolaire.



Enfin, ils accompagnent les enfants nécessitant une assistance dans leur mobilité et leur apprentissage au quotidien, 2600 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) s'apprêtent également à effectuer leur rentrée.