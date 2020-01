218 442 élèves de la maternelle au lycée reprennent les cours ce lundi

C’est la rentrée des classes ce lundi après plus d’un mois de vacances. 218 442 élèves de la maternelle au lycée reprennent les cours dans les 519 écoles, 86 collèges et 48 lycées publics et privés sous contrat de l'île.



L’occasion pour le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, de rendre visite ce lundi aux élèves, équipes éducatives et parents d’élèves, afin d’évoquer les différents dispositifs mis en place comme l’école de la confiance à l’école Ravine Cocos et le contrôle continu au lycée Le Verger. 8 200 élèves de première générale et technologique sont concernés, alors qu’environ 12 200 élèves de terminale passeront la dernière édition de l’examen traditionnel.



Cette nouvelle année est également marquée par l’évaluation des mesures "de justice sociale et de lutte contre les inégalités de naissance, comme le dédoublement des classes, le soutien scolaire à l’école, le dispositif Devoirs faits au collège".



Côté nouveauté , le service national universel (SNU) sera mis en place dans l’académie. "Le SNU sera un moment de brassage social et de citoyenneté. En donnant l’occasion aux jeunes de s’engager dans des missions d’intérêt général et d’engagement citoyen, il leur offrira des opportunités d’ouverture, de découverte pouvant déboucher sur des projets de formation ou d’insertion professionnelle et affirmer ainsi leur place dans la société", s'est réjoui le recteur de la région académique de La Réunion.



Sur les conditions de travail et les salaires, "dans l’académie, c’est sur la formation continue que nous nous appuierons pour les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques en lien avec les nouveaux programmes et les nouveaux outils".



Au cours des prochains mois, un dispositif d’évaluation des établissements scolaires va également être mis en place dans le cadre de la loi Pour une école de la confiance. " À partir d’un diagnostic interne et d’une évaluation externe, l’objectif est d’accompagner les équipes dans l’accomplissement de leurs missions au service de tous les élèves", a indiqué Vêlayoudom Marimoutou dans ses voeux pour la nouvelle année.



La rentrée 2020 sera marquée par une diminution des effectifs de plus de 1000 élèves dans le premier et le second degré public. Si dans le premier degré l’ensemble des moyens d’enseignement sont préservés, dans le second degré la baisse du nombre d’élèves entraînera la suppression de 48 postes d’enseignants dans l’académie. Une suppression de poste qui portera sur la"réduction des décharges d’enseignements d’initiative académique afin d’assurer le maintien des heures d’enseignement devant élèves".