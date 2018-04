<<< RETOUR La Réunion Positive

21 lycéens réunionnais sélectionnés pour l’oral d’admission à Sciences Po Partenariat avec les Instituts d’Études Politiques

« Convention Éducation Prioritaire »





La Vice Présidente a tenu à féliciter ces jeunes et à souligner l’excellence de leurs prestations à l’occasion de la première étape locale de sélection de la voie CEP de Sciences Po. Ces résultats sont aujourd’hui le fruit du travail des lycéens ainsi que de l’accompagnement des parents, des chefs d’établissement, des équipes pédagogiques et des jurys qui les ont soutenus et sélectionnés pour ce dernier oral d’admission prévu en Métropole prochainement.



La collectivité accompagne ces jeunes, depuis 2012, dans le cadre d’un partenariat – Sciences Po Paris, Région, lycées et Rectorat - dans leur déplacement, pour l’oral d’admission et intervient également financièrement dans la scolarité des étudiants lauréats.

Les "Conventions Éducation Prioritaire" conclues avec les lycées sont une voie alternative de recrutement destinée aux élèves méritants, scolarisés dans des établissements en Réseau d’Éducation Prioritaire partenaires de Sciences Po.



Les lycées signataires de la Convention à La Réunion sont : Sarda Garriga, Georges Brassens, Jean Hinglo, Trois-Bassins et Pierre Poivre.



Quatres voies de sélection à Sciences Po existent :

Le concours général

L’admission directe sur mention "Très Bien"

La procédure internationale

Les Convention Éducation Prioritaire (CEP).



L’action des CEP vise à rétablir l’égalité des chances en luttant contre quatre obstacles majeurs (le manque de moyens financiers, l’absence d’une information spécialisée, le biais social lié à la nature des épreuves de sélection, le phénomène d’autocensure). Avec un taux de sélection de 16.5%, la procédure CEP connaît une sélectivité comprise entre celle de l’admission sur dossier mention Très Bien (22%) et celle de l’examen écrit (11.5%).



Depuis la mise en place de ce partenariat en 2012, 25 lycéens réunionnais ont été admis suite à l’oral final via cette voie de sélection CEP.



Les conditions d’éligibilité des lycées à la signature de CEP :



être considéré prioritaire par le rectorat au regard de la sociologie des élèves (taux de boursiers) et des espaces géographiques économiquement en difficulté ou

compter parmi les lycéens de l’établissement, une part d’élèves de professions catégories socio-professionnelles de revenus modestes, supérieures de 70% au moins à la moyenne nationale ou

compter une part de lycéens issus de collèges classés en ZEP, REP, en zone de prévention de la violence.

Les étapes de sélection des futurs étudiants via la voie CEP :

Une première épreuve au lycée : chaque candidat doit réaliser un dossier de presse sur le thème de son choix. Ce travail est présenté au printemps à un jury d’admissibilité.

