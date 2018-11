21 h : Interdiction de circuler dans 14 communes de La Réunion

Il est 21H, conformément à l'arrêté préfectoral pris par le préfet Amaury de Saint-Quentin, la circulation des personnes et des véhicules entre 21h et 6h dans 14 communes de La Réunion est interdite.



Au vu de l’urgence caractérisée notamment par trois nuits consécutives de multiples et graves violences intolérables, commises par des individus mal intentionnés, en marge du mouvement dit des « gilets jaunes », le préfet de La Réunion a pris un arrêté restreignant la circulation des personnes et des véhicules entre 21h et 6h dans 14 communes de La Réunion.



Cette interdiction de circuler permettra aux forces de l’ordre de se concentrer sur les actions de maintien de l’ordre et de sécurisation des communes touchées.



Ainsi, à compter du mardi 20 novembre à 21 h et jusqu’au vendredi 23 novembre à 6h, la circulation des personnes et des véhicules est interdite entre 21 h et 6 h dans les communes suivantes :

• Bras-Panon,

• La Possession,

• Le Port,

• Le Tampon,

• Saint-André,

• Saint-Benoît,

• Saint-Denis,

• Sainte-Marie,

• Sainte-Suzanne,

• Saint-Joseph,

• Saint-Leu,

• Saint-Louis,

• Saint-Paul,

• Saint-Pierre.



Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes pouvant justifier de leurs déplacements à ces horaires, du fait de :

• leur activité professionnelle,

• de motifs tenant à l'urgence d’une situation médicale ou familiale,

• ou de l’exercice d’une mission de service public.