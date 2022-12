21 décembre 1982 – 2022 : 40 ans de coopération avec la COI

21 décembre 1982 : La Déclaration de Port-Louis marque la naissance de la COI

M. Jean Claude de l’Estrac, ministre mauricien des Affaires étrangères, du Tourisme et de l’Emigration

M. Christian Rémi Richard, ministre des Affaires étrangères de Madagascar

Dr Maxime Ferrari, ministre du Plan et des Affaires étrangères des Seychelles

40 ans de la COI : Cela fait maintenant 40 ans que 3 îles se sont unies autour d’une même volonté de solidarité et de coopération. La déclaration de Port-Louis marque un réel tournant dans l’histoire de la zone océan Indien.Qui sont les Pères fondateurs de la COI ?La COI sera institutionnalisée en 1984 avec l’Accord de Victoria, aux Seychelles. Elle accueillera ensuite les Comores et la France au titre de La Réunion en 1986.Les pères fondateurs de la Commission de l’océan Indien ont souhaité « une coopération sans limite ». Partant de cette volonté politique, la COI s’est affirmée, au fil des années et des projets, comme un acteur de solidarité et de coopération incontournable dans la zone océan Indien.D’une « structure légère », elle s’est muée en une organisation intergouvernementale de référence ayant géré depuis 1987 plus de 70 projets de coopération pour un montant de plus de 420 millions € ! De plus, elle bénéficie du soutien actif d’une dizaine de partenaires internationaux L’Union européenne , son partenaire historique, est rejoint par l’Agence française de développement , la Banque mondiale l’OIF , les Agences des Nations unies ou encore la Banque africaine de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial . Elle accueille, depuis 2016, 7 membres observateurs En quarante ans, la COI a développé une une expertise reconnue dans le domaine du développement durable. Gestion des zones côtières, pêche durable, météo et climat mais aussi santé, sécurité maritime, agriculture ou encore connectivité : autant de domaines dans lesquels la COI intervient.Pour en savoir plus sur l’évolution de la Commission de l’océan Indien depuis 1982, consultez le dossier ci-dessous :