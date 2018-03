21 Aidants familiaux reçoivent leur diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail

Ce vendredi 23 février, Marie Paule Balaya, Vice-présidente du Département en charge des Personnes âgées et Personnes handicapées, a remis à 21 aidants familiaux leurs certificats de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST), diplômes obtenus après une formation de 14 heures.



Financée par le Département et la Caisse nationale de solidarité active (CNSA), cette formation a pour objectifs de préparer l’aidant à intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident qui surviendrait dans son quotidien d’aidant d’un proche, en situation de dépendance. Elle permet d'acquérir les connaissances pour apporter les premiers secours et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours.



Le Département, au travers du GIP-SAP, a lancé plusieurs modules de formation proposés aux aidants afin de leur donner des réponses, des solutions pratiques à leurs problématiques au quotidien.



La Formation Sauveteur Secouriste du Travail est l’un des volets proposés dans ce cursus. De novembre à décembre 2017, ces 21 Aidants volontaires et motivés ont bénéficié d’une formation diplômante leur permettant d’acquérir, après validation des épreuves certificatives finales, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST).



Pour rappel : Un aidant est une personne qui s’occupe à titre non-professionnel et au quotidien d'un proche dépendant, âgé et/ou en situation de handicap ou malade. Ses tâches sont de nature très diverses (formalités administratives, apporter un soutien logistique, moral, faire le ménage, la toilette, préparer les repas…).



Il joue un rôle primordial dans le maintien à domicile des personnes dépendantes, et ce dévouement a amené le Département à mettre en place des dispositifs allant du Répit-Repos, à la Kaz Grand’R en passant par les Cafés des Aidants leur offrant conseils, partages et leur permettant de prendre un peu de temps pour eux.



Les aidants naturels sont confrontés à des difficultés (absence de temps de répit, isolement, besoin de connaissances techniques) qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent mener à des situations d’épuisement, voire de maltraitance. Le droit au répit est le besoin légitime qui reconnaît, à la personne en situation de handicap et à son entourage, la possibilité de souffler moralement et physiquement.



C’est en 2014, que le Département reçoit le prix Territoria d'Argent dans le domaine des « Services aux personnes » pour son action le Répit et Repos, dispositif en faveur des Aidants.