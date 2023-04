20e édition de la Journée Internationale de la non-violence éducative : l’association Grandi Ansanm organise une conférence projection de film

À l’occasion de la 20ème édition en France de la Journée Internationale de la non-violence éducative, l’association @grandiansanm organise une soirée conférence – projection du film “ le cercle des petits philosophes ” – débatle vendredi 28 avril 2023 de 19h à 22h au 34 quai Gilbert, salle de conférence du front de Mer de Saint-PaulL’entrée est libre.Ci dessous le lien de l’évènement : https://www.facebook.com/events/602361191950939 L’accompagnement en parentalité fait expérimenter aux parents tous les outils au service du lien parents / enfants comme l’accueil des émotions, l’équilibre des besoins de chacun, le jeu et l’écoute. Cette soirée est centrée justement sur l’écoute, qui apaise les relations entre parents et enfants et bien au-delà, entre conjoints, collègues de travail, famille et belle-famille ! Le film “Le cercle des petits philosophes” montre les effets d’une écoute de qualité sur les enfants, qui apprennent à exprimer leur avis et respecter l’avis d’autrui, à mettre des mots sur leurs émotions pour les apprivoiser, et finalement à mieux se connaître.L’antenne locale de l’association SEVE est en cours de création à la réunion ; elle regroupe toutes les personnes formées à l’animation d’ateliers de philosophie pour enfants. Ces ateliers visent au développement de la pensée réflexive chez les enfants et adolescents, de l’esprit critique et d’aptitudes leur permettant de devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés, pour les aider à grandir en discernment et en humanité. La référente régionale de SEVE, Julie ATCHAMA, et son équipe seront présents pour animer le débat qui suit le film et présenter l’axe de développement de l’association à la Réunion.