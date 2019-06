"2025, j'imagine ma ville de demain" : Inauguration des premiers jardins partagés à La Possession

Ce jeudi 6 juin, au LCR des Treilles (Local Commun Résidentiel), situé au croisement du chemin Boeuf Mort et de l’avenue Leconte de Lisle, s'est tenue la restitution de l’action scolaire de Coeur de Ville, avec la collaboration du CAUE.



Une 6ème édition placée sous le signe de la réalisation et… de la compétition. Un premier jardin partagé est inauguré à Coeur de ville.

Nichoirs, grainothèque, hôtel à insecte, bancs, kiosques, … : les marmailles Possessionnais ont présenté leurs projets innovants avec à la clé, une fabrication à échelle réelle des projets lauréats.



Pour cette 6ème édition, la SEMADER et la ville ont proposé au CAUE de faire réfléchir les élèves sur les espaces partagés et collectifs, notamment pour rester en phase avec l’actualité des aménagements de Coeur de ville.



À l’occasion de la restitution des scolaires dans le cadre de l’action "2025, j’imagine ma ville de demain", le premier jardin partagé réalisé par des scolaires a été inauguré et le Jury a également désigné les 3 projets lauréats sur le thème "mobilier urbain". Ces 3 projets seront, par la suite, fabriqués à taille réelle et disposés dans le quartier Coeur de Ville : Le banc Ying & Yang, le Banc Branché et enfin le Nichoir à oiseau.