2022, une année faste pour les joueurs et parieurs réunionnais

Les dieux des jeux de hasard ont été généreux avec les Réunionnais au cours de l’année 2022. Que ce soit au Loto, à l’Euromillions ou encore au PMU, les gagnants du pactole ont été nombreux. Certaines sont mêmes devenues multi-millionnaires et d'autres repartent avec une belle somme d'argent à six chiffres.Sans tarder, l'année des grands gagnants a commencé en fanfare dès le mois de janvier. Le 28 janvier, un Réunionnais devient le premier millionnaire de l’année en remportant le My Million d’Euromillions. Le gagnant valide son ticket à la Plaine des Cafres, c'est tout ce que l'on saura de lui, discrétion oblige.Quelques jours plus tard, le 4 février, c’est à Saint-Pierre que la somme d’un million d’euros est de nouveau gagnée, toujours au My Million décidément. Le mois de mars sera quant à lui favorable aux turfistes . Le 16 à Saint-Pierre, un parieur gagne ce qui constitue un record pour cette année avec plus de 270.000 euros au Quinté +. Le 27 mars, 120.000 euros sont remportés à Saint-Paul dans le même pari sur les courses de chevaux.Le 24 mai, la vie d’un autre Saint-Pierrois bascule. Ce joueur régulier d’une cinquantaine d’années remporte le jackpot de plus de 50 millions d’euros à l’Euromillions. Dans le détail, la somme atteint précisément 50.656.220 euros. Il devient ainsi le plus grand gagnant de tous les temps dans les départements et région d’Outre-mer.Il s’agit d’un joueur régulier Loto et Euromillions, qui joue toujours les mêmes numéros attribués aléatoirement par le système flash. Alors qu’il s’apprête à renouveler sa grille fétiche, le terminal du point de vente lui indique un gros lot sur son dernier ticket. Le détaillant vérifie les résultats du tirage Euromillions et lui recommande de s’assoir avant de lui montrer les numéros gagnants. A la première lecture, il pense avoir remporté 650.000 euros, mais le détaillant lui précise rapidement qu’il omet 50 millions d’euros…Une fois rentré chez lui, le quinquagénaire se pince le visage et le bras à plusieurs reprises "afin d’être sûr que ce n’est pas un rêve", confie-t-il à la FDJ. Il cache ensuite le précieux reçu de jeu dans une pochette plastique dans une armoire.Pour l’annoncer à sa femme, il lui demande si elle "continuerait à travailler si elle gagnait 50 millions d’euros". Elle lui répond par la positive et confirme ce choix, même après avoir compris que ce n’était pas une question anodine.