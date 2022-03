Communiqué 2022, "une année au cœur de la transition énergétique" pour EDF

EDF prépare les défis de demain avec l’arrivée de nouveaux besoins et usages de l’électricité, à travers notamment la modernisation du réseau public d’électricité après deux années marquées par la crise sanitaire. Par NP - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 17:54

Dès le début de la pandémie, EDF à La Réunion a mis en place un plan de continuité d’activité pour assurer ses missions de service public, 24 heures/24, 7 jours/7.



L’entreprise a adapté de nouvelles mesures pour répondre aux demandes des clients, dont certaines s’inscriront durablement dans l’organisation. Les engagements vis-à-vis des clients ont été respectés et leur taux de satisfaction a été maintenu à plus de 90 % en 2020 et 2021, assure l’entreprise de production et de fourniture d’électricité.



410 000 clients EDF



A ce jour, EDF à La Réunion compte 410 000 clients. La consommation électrique annuelle a légèrement augmenté (+3% entre 2020 et 2021).



L’énergie livrée au réseau électrique a été de 2 821 GWh. Les principaux facteurs de ce résultat sont :

- une température légèrement supérieure à la normale ;

- une activité économique plus soutenue que l’année précédente.



La part des énergies renouvelables représente un tiers de la production du territoire (28%).



Les opérations d’efficacité énergétique ont été développées sur tous les secteurs d’activité, auprès des particuliers, des professionnels et des collectivités.



En 2021, ce sont 55 GWh et 37 000 tonnes de CO2 qui ont été ainsi évités, l’équivalent de la consommation en électricité de 15 000 foyers.



Les actions de lutte contre la précarité énergétique avec les acteurs sociaux se sont poursuivies. Il s’agit notamment des dispositifs Chèque énergie, Slime et Fonds solidarité logement.



Un foyer sur deux est aujourd’hui équipé du compteur numérique permettant de suivre avec précision ses consommations.



73 millions d’euros d’investissements en 2021



En 2021, EDF a effectué 73 millions d’euros d’investissements permettant la réalisation de chantiers, comme le nouveau poste source de Mont Vert, la modernisation de l’usine hydraulique de Rivière de l’Est et celle du réseau électrique à Cilaos.

Ces investissements ont pour objectif de garantir une bonne qualité de fourniture

d’électricité et répondre au développement à venir du territoire.



EDF à La Réunion s’engage dans de nouveaux chantiers



En dépit du contexte sanitaire, EDF à La Réunion a conservé intact ses objectifs pour relever le défi de la transition énergétique et solidaire à La Réunion.



" La volonté d’EDF à La Réunion est d’accompagner le territoire dans la réussite de la programmation pluriannuelle de l’énergie, révisée et signée le 9 février 2022 par la Région Réunion. Pour cela, nous nous mobilisons pour développer et intégrer les énergies renouvelables sur le réseau, pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et favoriser l’émergence d’une mobilité durable… autant d’enjeux qui passent par un réseau électrique moderne et performant ", précise le directeur régional Olivier Meyrueis.



Portée par cette dynamique, EDF à La Réunion s’engage dans de nouveaux chantiers d’envergure, le programme d’optimisation de la chaîne hydroélectrique de Takamaka, le renouvellement du contrat de concession avec le Sidelec, le déploiement des compteurs numériques, la déconstruction de l’usine du Port Ouest. Il sera également question de concrétiser le projet de création de l’association AVERE qui contribuera au développement d’une mobilité électrique durable sur le territoire.