2022 rime avec retour du couvre-feu

C’est donc parti pour 2022. Toujours placée sous le signe du Covid ascendant Omicron, l’année risque de ressembler aux deux précédentes. S’il a été possible de célébrer les fêtes, il est à présent l’heure de revenir à des temps beaucoup moins festifs.Ce 1er janvier marque le retour du couvre-feu à La Réunion. Depuis 21h, il est interdit de se déplacer jusqu’à 5h du matin, sauf motif impérieux jusqu’au 23 janvier inclus. L’attestation de déplacement est à retrouver ici Cette mesure fait suite aux annonces du préfet de mercredi dernier.L’interdiction de déplacement n’est pas la seule mesure qui entre en vigueur. Les rassemblements et les manifestations sont interdits, à l'exception des rassemblements revendicatifs et cultuels. Les évènements festifs privés prévus dans des espaces publics sont interdits également.Les commerces et marchés doivent limiter leur jauge à 75%. Les bars et restaurants ne pourront accueillir que 6 personnes par table.Selon les derniers chiffres de l'ARS, le taux d'incidence s'établit à 740 cas pour 100.000 habitants. La crainte des 2.000 cas par jour, évoquée par la directrice de l’ARS, est d'ailleurs peut-être déjà une réalité aujourd’hui . Un quart des tests ciblés sont potentiellement des contaminations au variant Omicron.