La grande Une 2022 à La Réunion : Ces actus qui nous ont fait du bien

Le coup dans le rétroviseur de la rédaction sur 2022 continue. Malgré une actualité compliquée durant l’année, certaines actualités nous ont redonné le sourire. En voici une petite liste non-exhaustive. Par La rédaction - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 08:12

Inès Ziata et ses bouchons



Si c’est Marion Marimoutou qui a remporté la couronne de miss Réunion 2022, c’est sans doute la candidate n°1 du concours qui a remporté la palme de la petite gaffe. Sa mésaventure aura fait rire toute l’île. “Kan mi koz ek saucisse, bouchon i décale” répond sûre d’elle la candidate, en août dernier sur le plateau du jeu Master Quine, sur Antenne Réunion.



[la bonne réponse était bien sûr : “kan mi koz ek saucisse, boucané rest pendillé”]



Inoxtag cache un trésor à La Réunion



Le youtubeur/streameur Inoxtag a visité l’île en avril dernier. Si le jeune homme en a profité pour faire le tour de l’île et offrir à ses abonnés une vidéo carte postale de plus d’une heure, il a également révélé avoir caché un trésor sur La Réunion. Il ne s’agit ni plus ni moins que de son trophée Youtube. Peut-être une référence à la Buse et son célèbre coffre ? Une chose est sûre, dans les deux cas, aucun des deux n’a été réclamé au grand jour.



On boit du Cot sur les tournages de Netflix



Les internautes péis l’ont très vite remarqué, malgré une courte apparition à l’écran. Un Cot grenadine s’est retrouvé sur le plateau de la série “les sept vies de Léa”, provoquant interrogations et memes sur les Internets réunionnais. L’apparition du célèbre soda est dû bien sûr à la présence d’un Réunionnais sur le tournage, Léo Mazo. Originaire de Bras-Panon, le jeune homme avait réussi à faire des réserves de produits locaux, et a visiblement oublié une partie de son stock sur place. Il a donc été le premier étonné de voir apparaître sa boisson sur le montage final d’une scène à laquelle il n’a pas participé.



Raynaud rend La Réunion fière



Le mois d'octobre a bien sûr été marqué par la victoire et le retour triomphal de Raynaud après l'édition 2022 de The Voici Kids. Le jeune Tamponnais a remporté la première place du télécrochet de M6, déclenchant une vague de messages sur les réseaux sociaux. Rappelant la victoire de Soan, Raynaud a été accueilli en rock star à Gillot, avec bien sûr André Thien Ah Koon à ses côtés. Il a d’ailleurs été nommé citoyen d’honneur de la commune sur la scène des Florilèges quelques jours plus tard.



Une saison des baleines tardive, mais record



Malgré un début de saison un peu faible, les cétacés se sont donné en spectacle dans la deuxième moitié de l’hiver. En tout, Globice, qui a mis en place un système de comptage basé sur des observations en mer et par des volontaires sur terre, a recensé à minima 417 individus. L’association affinera son décompte dans les prochains mois, en analysant les clichés des nageoires caudales, propres à chaque animal. La saison a été particulièrement riche donc. Des spécimens ont même été encore aperçu dans les eaux réunionnaises encore au début du mois.