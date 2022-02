Courrier des lecteurs 2022 : L’année de tous les dangers

Par Lounys Saibi- Veerapermal - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 11:28





En effet, que cela soit au sein de notre vie sociale, professionnelle, privée, ou bien même au sein des relations amicales et amoureuses, notre synergie de vie se veut très largement liée à notre ouverture d’esprit. Toutefois, une problématique n’a de cesse que de figurer au sein de l’actuel marasme sociétal : savons nous comprendre à temps ce que les autres sujets attendent de notre personne ?



Notre société, à défaut de tendre à la compréhension des termes, se veut aujourd’hui pleinement renoncer, louant la devise décriant « C’est de la faute à X, et non la mienne ».



Immobilisme, égocentrisme, et matérialisme sont autant de péjoratives notions, lesquelles ayant contribué à l’actuel scénario sociétal. Le calendrier nous y invitant, risquons nous à quelques pronostics quant à l’année 2022. A priori spectaculaire, 2022 se voudra très difficile à bien des niveaux. En tous temps, il est assez aisé que d’établir un un scénario du pire, lequel messager d’un codage informatif « apocalyptique ».



Pandémies et variants échappant aux vaccins, effondrement des marchés financiers, foyers de guerre s’en allant figurer jusqu’aux portes de l’Europe, dislocation de pays africains tels que l’Éthiopie, attentats, radicalisation de groupuscules sociaux, mouvements extrémistes contradictoires, dont les doléances des uns quémanderaient que l’on efface des mémoires du Monde l’ensemble des valeurs Occidentales passées, tandis que les autres s’insurgeant contre toutes formes d’influence dite étrangère. Que l’on ne s’y méprenne pas, tout cela est possible. Tout cela aura lieu.



Après mille réflexions, le principal risque en cette année de tous les dangers, serait une totale perte de contrôle des gouvernements, des entreprise, et par cela, de l’humanité sur le restant des choses. C’est cela que j’aime à définir comme étant « L’Engrenage infernal ». Une Nation francaise dont la perte se voudrait in fine profiter au leader allemand, lequel à nouveau confiant, à l’Italie dont la renaissance et le renouveau éblouissent, ainsi qu’au restant du globe, lequel en constante recomposition.



Nous voguerions alors au sein d’une année de colère et désillusion, le pays se disloquant alors autour des problématiques identitaires, signe annonciateur du déclin civilisationnel, dans l’Histoire des Peuples.

L’Avenir du continent européen se veut également chaotique. Pour exemple, l’on peut redouter la folle dépendance de l’Union Européenne à l’égard des États-Unis sur le plan de la défense, de la Chine pour les exportations, ainsi que de la Russie pour les importations.



Nous aurons très certainement à affronter une très prochaine agression de la Russie en Ukraine, doublée d’une attaque de la Turquie au sein des Balkans. A cela, n’ayons crainte d’ajouter la vague migratoire venue d’Afrique, la croyance universelle en la Technologie, la gargantuesque domination américaine quant aux secteurs juridico-financiers et technologiques. La Chine tentera de s’imposer sur le plan géopolitique, de par un rapport de force inédit.



Le monde se verra impuissant, la pandémie rendue hors de contrôle, le réchauffement climatique occasionnant de sérieux dégâts, l’inflation devenue hyper-inflation, le terrorisme toujours plus meurtrier, les vagues migratoires envahissant les métropoles de renom, l’émergence de la cybercriminalité instiguant de nouvelles attaques ciblant les hautes instances financières, au travers du hacking de masse.



Face à tant de traumatismes sociétaux, chacune et chacun serait alors en droit de se questionner : « Y a t-il encore un pilote à bord ? » Phare erreur que celle-ci, la véritable problématique devant figurer comme « Y a t-il encore une cabine de pilotage à bord de l’appareil? ».



A l’inverse, 2022 pourrait être perçu comme l’année du renouveau. Prise de conscience collective, souveraineté ouverte et renaissance citoyenne, seraient autant de qualités que nous pourrions expérimenter en France. Les très prochaines présidentielles pourraient être l’occasion d’acter un plan de relance de la citoyenneté, avec une véritable pédagogie apportée sur les grands enjeux du pays, et sur les solutions pouvant être proposées.



L’enfance, l’éducation, la protection des minorités, la laïcité, la justice sociale, la sécurité, la défense ainsi que la dette publique. Sans souveraineté de l’Europe, aucune souveraineté française ne peut alors figurer. Sous présidence française à compter de Janvier 2022, l’Union Européenne pourrait alors, au travers du président établit, instiguer la base d’un projet de souveraineté globale.



A échelle mondiale, nous pouvons espérer la que les gouvernements établis, admettent que l’hospitalité ainsi que l’altruisme, nous permettront toutes deux d’éradiquer les très prochaines pandémies, chaque être humain devant disposer des mêmes traitements et protections que les plus riches d’entre eux. Nous pouvons espérer que le progressisme numérique, ainsi que l’avènement de l’intelligence artificielle se verront mis au service de l’altruisme, de l’Humain, et par cela, que de véritables médias émergeront, afin de figurer comme messagers du réel, et non de l’émotion.



Lounys SAIBI-VEERAPERMAL

