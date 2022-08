Communiqué 2022-2023 Bourse Régionale Sanitaire et Sociale - Bourse Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR)

Par La Région Réunion - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 11:27



Plus d’infos et inscription en cliquant ici La Région Réunion alloue une bourse régionale aux élèves et étudiants des filières sanitaires et sociales, ainsi qu’aux étudiants incrits à l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR), selon la situation sociale de l’apprenant, sous réserve des critères déligibilité. En 2022, le montant des bourses sera majoré de 4% pour tenir compte de l’inflation.