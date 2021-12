Bien être 2021 touche à sa fin…

L’année file à toute vitesse. Le bien être, c’est être bien dans son corps mais aussi dans sa tête et avec les autres.En cette fin d’année, il semble important de faire une pause pour faire le point sur l’année écoulée et se fixer des objectifs pour l’année à venir. Par Chrisy - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 09:44





Cette étape est importante mais jamais évidente. Alors voici, quelques idées de questions à se poser : Qu’est ce que j’ai fait cette année ? Est ce que j’ai progressé sur des objectifs posés ?

Quelles sont mes meilleurs souvenirs de l’année ? Quelles ont été les étapes difficiles à surmonter ? Avez vous des regrets ?

Posez vous aussi des questions sur votre entourage, les personnes présentes ou absentes ? En partant de ce bilan, nous aurons la base pour nous fixer nos objectifs pour 2022. Pareil, on prend les aspects importants de notre vie.

Attention à ne pas vous fixer trop d’objectifs. Il faut qu’ils soient réalistes, spécifiques, avec une date limite.



Il faut les écrire et le laisser à un endroit visible. Cela nous booste chaque jour et nous permet de faire le point chaque mois sur notre avancé.



Alors à votre bon vieux stylo !



Pour retrouver Chrisy :

Facebook : H&H with Chrisy

Instagram : hhchrisy On passe en revue cette année 2021 pour se fixer un point de départ. On évalue tous les aspects de notre vie qui ont de l’importance pour nous : au niveau familial, social, professionnel…Cette étape est importante mais jamais évidente. Alors voici, quelques idées de questions à se poser :En partant de ce bilan, nous aurons la base pour nous fixer nos objectifs pour 2022. Pareil, on prend les aspects importants de notre vie.Attention à ne pas vous fixer trop d’objectifs. Il faut qu’ils soientIl faut les écrire et le laisser à un endroit visible. Cela nous booste chaque jour et nous permet de faire le point chaque mois sur notre avancé.Alors à votre bon vieux stylo !Pour retrouver Chrisy :