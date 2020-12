International 2021 signera la fin de WhatsApp sur certains smartphones

Dès Janvier, l’application de messages instantanés ne fonctionnera plus avec les iPhone dont le système d'exploitation est antérieur à iOS 9. Les smartphones sous Android 4.0.2 ou d'avant seront également concernés. Par Aglaë Hoarau - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 11:49 | Lu 532 fois

Après Nokia, d’autres utilisateurs devront à leur tour, penser à télécharger de nouvelles versions pour leur smartphone ou s’en procurer un plus récent pour utiliser WhatsApp. Cependant si l’application est déjà installée sur le téléphone il sera possible de continuer à l’utiliser. Certaines fonctionnalités risquent néanmoins de ne plus fonctionner convenablement avec le temps.



Heureusement, seuls certains iPhone, plus anciens comme les iPhone 4 (et les modèles antérieurs) sont concernés. Pour un iPhone 5, 5S, ou 6, il est conseillé d’installer rapidement la dernière mise à jour proposée. Du coté d’Android, seulement 0,3% des utilisateurs sont impactés.





Publicité Publicité