Courrier des lecteurs 2021 : l'assainissement moderne made in St André

Par Kaskavel - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 09:37 | Lu 176 fois

Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois nous observons une "ligne directe" entre le réseau tout à l'égout et l'océan indien sans passer par la case "traitement des eaux usées" ça se passe sur le littoral de Champ-Borne en plein face au centre de détection COVID ( et donc de l'école adjacente ) , excusez du peu !!! .



Bizarrement cette situation intervient alors qu'auparavant , le réseau étant saturé , il y avait régulièrement des débordements d'eau usée sur la route de champ borne . Depuis une entreprise est intervenue probablement pour le compte de la CISE exploitant du réseau , à plusieurs reprises , pour casser le bitume et atteindre les tuyaux d'assainissement concernés, créant ainsi visiblement une "brèche" "malencontreuse" qui fait que dorénavant le trop plein s'évacue directement vers la mer ! çà c'est du système D ! "efficace" ni vu ni connu ...enfin si on peut dire .



Voilà comment en 2021 , la CIREST , la Commune et l'exploitant du réseau aborde la question environnementale ! consternant ...