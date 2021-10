Rubrique sponsorisée 2021 – 2028 : Les nouvelles orientations régionales

La Réunion est confrontée à une crise économique, sociale et environnementale aggravée par la crise sanitaire. Dans ce contexte, apparaît la nécessité d’ouvrir de nouveaux horizons pour notre île afin de bâtir un nouveau modèle de développement solidaire, harmonieux, écologique. Tel est le défi qu’entend relever la nouvelle équipe régionale présidée par Huguette Bello, en place depuis le 2 juillet 2021. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 07:51

UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CREATEUR D’EMPLOIS ET D’ACTIVITES

➜ Fonds de soutien pour la CROISSANCE DES ENTREPRISES et la CRÉATION D’EMPLOIS

➜ Dynamiser le SECTEUR TOURISTIQUE par une diversification des activités

➜ Développer la RECHERCHE ET L’INNOVATION



L’OUVERTURE DE NOUVEAUX HORIZONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION EN POURSUIVANT DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

➜ SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

➜ AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

➜ Insertion de La Réunion dans son ENVIRONNEMENT GÉO-ÉCONOMIQUE

➜ Soutien à la création d'une COMPAGNIE MARITIME RÉGIONALE



LE RÉÉQUILIBRAGE HARMONIEUX DU TERRITOIRE, DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

➜ Les HAUTS ET L’EST PRIORITAIRES

➜ Révision du SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)

➜ AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ

➜ Développer les PROCÉDÉS INNOVANTS pour la construction

➜ TRI, VALORISATION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS



UNE JEUNESSE MIEUX FORMÉE ET UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE AMBITIEUSE

➜ Rendre le dispositif de FORMATION PROFESSIONNELLE plus efficient et renforcer le PARTENARIAT AVEC LE PÔLE EMPLOI ET L’ÉTAT pour mieux anticiper les besoins en formation

➜ Construction du LYCÉE DE LA MER ; lancement de l'étude pour un LYCÉE À CILAOS ; projet du LYCÉE DES MÉTIERS DU TOURISME

➜ Renforcer et améliorer les dispositifs de MOBILITÉ ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE



UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENT ET DE MOBILITÉ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

➜ ACHEVER LE CHANTIER DE LA NRL

➜ Des modes de TRANSPORTS PROPRES ET DURABLES et une CIRCULATION AMÉLIORÉE AUX ENTRÉES DES AGGLOMÉRATIONS

➜ Des CARS JAUNES plus fréquents et gratuits à terme

➜ Poursuite de la VOIE VÉLO RÉGIONALE



UNE ÎLE SOLIDAIRE

➜ Favoriser les POLITIQUES DE LOGEMENT (Fonds Régional d’Aménagement Foncier et Urbain, rénovation énergétique...)

➜ Soutenir l’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE et le SECTEUR ASSOCIATIF

➜ Favoriser l’émergence de l’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

➜ LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME



L’EXCELLENCE CULTURELLE ET SPORTIVE

➜ Soutenir les ACTEURS CULTURELS, valoriser le PATRIMOINE et l’IDENTITÉ RÉUNIONNAISE

➜ Faciliter l’ACCÈS AUX STRUCTURES MUSÉALES

➜ Déployer des ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS en lien avec les communes



POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

➜ Place l’éthique au centre de l’action publique et au cœur du fonctionnement de la Région ;

➜ Mieux faire vivre la démocratie participative et l’expression citoyenne ;

➜ Progresser dans la cohérence des politiques publiques et donner une nouvelle impulsion à la CTAP ;

➜ Prendre davantage en compte les besoins économiques, sociaux et culturels de la population ainsi que les atouts et les contraintes du territoire dans toutes les politiques publiques.