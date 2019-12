2020, attention danger, candidats très affamés !

La France souhaite le renouvellement de la classe politique, la Réunion n’échappe pas à cette tendance, mais QUEL CHANGEMENT ?



Les candidatures pour 2020 se confirment, parmi eux, figurent un certain nombre d’escrocs (Personne malhonnête, manipulateur, adepte de la tromperie et du vol par le biais de manœuvres fourbes). Ces nouveaux candidats n’ont que 2 choses en tête, le pouvoir et l’argent. Ils ne se fixent aucune limite, pour arriver aux pouvoirs, aucun respect, tout est manipulable et à manipuler, pauvres, riches, malades, religions, associations, entreprises.



Ces néo-mercenaires de la politique sont entourés de gens aussi mal honnêtes qu’eux même, “qui se ressemble s’assemble“.



On a quelques exemples, au pouvoir depuis 5 ans : Dans une petite commune de l'ouest, une élue cumule tellement de commissions et indemnités, au point que je me pose la question, elle ne dort jamais ? Elle travaille 7jours sur 7 ? Aménagement - Habitat - Économie et Tourisme ; Services publics - Environnement – Transport ; commission d'Appel d'Offres ; AGORAH ; schéma d'Aménagement régional ; TRANS.CITE ; association AGIR le transport public indépendant ; SEMADER ; SEMTO ; SHLMR ; SMTR, pas moins de 10 000 €/mensuel. De plus gourmande comme elle est, elle s’est présentée à toutes les élections.



Dire qu’ils nous ont promis de faire la politique autrement, et je ne vous parle même pas de leurs problèmes avec la justice.

D’après nos informateurs sur le terrain, quasiment toutes les communes de l’Île possèdent ce genre d’énergumène.



EST-CELA LE CHANGEMENT ?



Pour 2020 ces néo-mercenaires se bousculent. J’ai repéré quelques-uns, tel que ce candidat, qui au dernier législative partielle criait haut et fort pour le changement, contre les arrangements, contre la familiocratie, passe déjà son temps à négocier une place pour lui dans les 3 premiers, une place pour sa femme, pour son frère, aussi pour sa belle-sœur… il fait le tour des anciens sans exception promettant de faire campagne et d’appeler à voter pour celui qui lui donnera le plus. Occupé à se vendre aux plus offrants, il n’a pas encore décide, avec qui il va partir, dire que la classe populaire donnerait le Bon Dieu sans confessions à cet homme.



L’autre, une mythomane qui par le passé en tant que directrice de campagne avait piqué dans la caisse de son candidat, se lance elle aussi dans la bataille, prête à se vendre, même ses charmes, trahir sa mère, son père, ses proches, aussi dangereuse que la veuve noire, elle sera peut-être demain au pouvoir pour gérer l’argent public.

Rajoutez à cela les faux gilets jaunes, ceux qui ont tué le mouvement, aujourd’hui, négocient avec ceux qu’ils ont hier dénoncés et demander la démission.



EST-CE CELA LE GRAND CHANGEMENT ?



Face à cette horde d’affamé, la Réunion est très mal barrée.



Je tiens à préciser quand même, qu’il y a des bons candidats honnêtes avec des valeurs, mais cela les électeurs n’en veulent pas vraiment.