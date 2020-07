Rubrique sponsorisée 2020/2021 : Les aides de La Région pour tes études

Tu es étudiant ? Tu as un projet de mobilité ou d’études à La Réunion, depuis le 1er juillet, retrouve toutes les aides de la Région pour tes études sur le www.espaceetudiant974.re * !

Mobilité, installation, inscription, équipement, la Région t’accompagne dans ton parcours de formation vers l’emploi.



* Dispositif partenarial Région-Département Par Zinfos974 - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 09:07 | Lu 152 fois

Comment bénéficier d'une aide de la Région? Connecte toi sur www.espaceetudiant974.re *

Sélectionne la localisation de tes études : La Réunion, la Métropole, l’Europe, l’étranger ou le Québec

Consulte la liste de toutes les aides disponibles, les modalités et les critères d’éligibilité

sélectionne l’aide / les aides qui te correspondent et remplis les formulaires de demande numériques ETUDIER A LA REUNION - EN METROPOLE

ZOOM SUR :



L’ALLOCATION DE PREMIER EQUIPEMENT

C’EST QUOI ?

Une aide à l’acquisition d’équipements, livres, matériels multimédia/pédagogiques, au règlement de cours par correspondance ou encore à l’abonnement aux revues spécialisées...

POUR QUI ?

Étudiant boursier ou non boursier



L’ALLOCATION DE FRAIS D’INSCRIPTION

C’EST QUOI?

Une aide aux frais d’inscription de L1 à M2

POUR QUI ?

Étudiant non boursier de la bourse nationale, inscrit dans un cursus de formation initiale d’enseignement supérieur public ou privé



L’ALLOCATION DE 1ERE ET 2EME ANNEE DE MASTER

C’EST QUOI ?

Une aide financière pour les étudiants inscrits en 1ère et 2ème année de Master

POUR QUI ?

Pour les étudiants inscrits dans un cursus de formation initiale d’enseignement supérieur public ou privé dont les formations sont sanctionnées par des diplômes visés par L’État.



L’ALLOCATION DE PREMIERE INSTALLATION

C’EST QUOI ?

Une aide pour la première installation des étudiants dans le cadre de la poursuite d’études supérieures en Métropole. (Disponible également dans la culture et le sport)

POUR QUI ?

Pour les étudiants boursiers ou non boursiers du CROUS et/ou non boursiers des aides du conseil départemental Aide régionale au remboursement d’un prêt étudiant allocation de première installation culture et sport, aide au voyage (continuité territoriale), bourses régionales d’études en mobilité

Retrouve toutes les aides sur www.espaceetudiant974.re ! Etudier à La Réunion : + d’infos Clique ici :

https://www.espaceetudiant974.re/#run



Etudier en Métropole: + d’infos Clique ici :

ETUDIER EN EUROPE ET DANS LE RESTE DU MONDE

➜ AMPE / L’ Aide à la Mobilité vers les Pays Étrangers

➜ VATEL (Maurice) / Aide à la mobilité dans la Zone OI

➜ APE / Allocation de Premier Équipement(Europe uniquement)

➜ AFI (L1, L2, L3) / Allocation des Frais d’Inscription(Europe uniquement)

➜ APM / Allocation de Première année de Master Europe uniquement)

➜ ADM / Allocation de Deuxième année de Master(Europe uniquement)

➜ ARRPE / Aide Régionale au Remboursement d’un Prêt Étudiant➜ASPM / Allocation de Stages Pratiques en Mobilité

➜ ATCM /Aide aux Tests de Certification Multilingue

➜ APICS / Allocation de Première Installation Culture et Sports(Europe uniquement)

Etudier en Europe et dans le reste du monde

+ d’infos sur les aides et les critères Clique ici :

https://www.espaceetudiant974.re/#restemonde

ETUDIER ET VIVRE AU QUEBEC- CEGEP

➜ La Région t’accompagne durant tes études au Québec.



+ de 50 filières d’études sont proposées d’une durée de 3 ans avec des opportunités d’emploi à la clé.

* À NOTER : Les diplômes obtenus en CEGEP (les DEC) ne sont pas reconnus en France.



RETROUVE TOUS LES DÉTAILS DU DISPOSITIF

+ d’infos : Clique ici

https://www.espaceetudiant974.re/#quebec



