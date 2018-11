2015/2018 Bilan mi-mandat : Les 7 piliers de la réussite réunionnaise

​La Région Réunion est chef de file de l’économie. La Collectivité pilote les politiques de transports, d’aménagements et de déplacements. Pleinement responsable de la formation professionnelle, la Région est aussi autorité de gestion des fonds européens. Au-delà de ces champs de compétences, la majorité régionale fait le choix d’un projet réunionnais basé sur une plus grande égalité des chances, et place la culture, le sport et l’environnement au rang de priorité.



Votre Région agit :

Le Conseil Régional, ses élus et ses équipes administratives travaillent au service de La Réunion.



Depuis 2016 :



✔ 47 Commissions Permanentes

✔ 12 Assemblées Plénières

✔ 3,2 milliards d’euros engagés pour accompagner le développement de La Réunion

PILIER 1 | Un passeport réussite pour chaque jeune réunionnais 548 M€

➜ 20 lycées rénovés

➜ 3 nouveaux lycées programmés

➜ Valorisation de la production locale dans la restauration scolaire

➜ + de 2000 places de formations initiales ouvertes ➜ un soutien à la recherche

➜ le réuni’Pass Étudiant créé

➜ LE pass Culture diffusé

➜ bourse de la Réussite

➜ l’apprentissage En savoir +



PILIER 2 | Engager la 2ème génération des grands chantiers 2,264 M€

➜ le nouveau Pont de la Rivière des Galets

➜ l’amélioration du réseau « Car Jaune »

➜ Lancement du Run Rail

➜ poursuite du chantier NRL ➜ Financement de structures d’accueil pour les jeunes enfants et des parcours de santé dans les villes

➜ Réhabilitation de logements sociaux

➜ Soutien au développement des communes En savoir +



PILIER 3 | Libérer les entreprises, libérer les énergies 150 M€

➜ Ouverture d’une maison de l’Export

➜ Soutenir, Accompagner, Valoriser : le sav

➜ Outils d’ingénierie : la financière Région Réunion ➜ l’aménagement du réseau Très Haut Débit (THD)

➜ le soutien aux filières porteuses d’emploi En savoir +



PILIER 4 | Libérer la terre réunionnaise, Libérer la mer 61 M€

➜ lL plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

➜ le développement de l’économie circulaire en priorité

➜ Dispositif Ecosolidaire Diagnostic SLIME ➜ le « Chemin des baleines à l’unesco » En savoir +



PILIER 5 | Affirmer l’identité, la Fierté réunionnaise 68 M€

➜ Soutien aux ligues et comités sportifs

➜ Réhabilitation des équipements sportifs

➜ Bourses d’études sportives

➜ Soutien aux établissements d’enseignements artistiques ➜ Promotion et diffusion de la scène réunionnaise

➜ Réhabilitation du patrimoine culturel

➜ États généraux de la Culture (Culturanoo) En savoir +



PILIER 6 | Plus d’égalité des chances pour les familles 220 M€

➜ + de 70 hotspots WIRUN partout dans l’île

➜ POP Génération 3

➜ la continuité territoriale Métropole > Réunion

➜ Soutien à la mobilité éducative ➜ 39 Cases à lire

➜ École de la 2e Chance

➜ emplois verts

➜ Lutte contre le diabète En savoir +



PILIER 7 | La coopération : s’ouvrir sur le monde 7,75 M€

➜ Ouverture de 6 antennes dans la zone et d’1 pépinière d’entreprises

➜ Développement des dessertes aériennes

➜ Renforcement de la coopération régionale ➜ 81 Volontaires de Solidarité Internationale

➜ 247 entreprises accompagnées

➜ dont 63 M€ dédiés à interreg V oi En savoir +



La Réunion et l’Europe

➜ FEDER à NOU

➜ Faciliter l’accès aux aides

➜ INTERREG V Océan Indien 2014-2020

➜ Le FSE

En savoir +