2013-2023 : L’EAIO fête ses 10 ans !

A l’origine du peuplement de La Réunion…l’Ouest dispose d’un héritage historique fort qui fait sa fierté.



Le TCO porte l’ambition de faire de l’Ouest un territoire d’excellence culturelle de référence. Il souhaite rendre accessible la culture sous toutes ses formes par la transmission des arts aux générations futures afin de valoriser son identité locale et préserver ses traditions. En 2013, le TCO crée alors la Régie d’Enseignements Artistiques afin de répondre à ces enjeux culturels. L’intercommunalité s’est attachée à proposer, plus qu’un projet d’école, un véritable concept innovant. Cette initiative est unique à La Réunion et a été développée sur l’ensemble du territoire de la côte ouest, des zones urbaines aux zones rurales.



L’EAIO est une école qui propose un parcours artistique pluridisciplinaire novateur en s’appuyant sur un réseau d’intervenants et d’acteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la côte ouest dans des lieux de pratique de proximité.



Les enseignements collectifs offrent une variété de disciplines artistiques allant de la musique, au théâtre, au cirque, à la danse, au chant et à l’art visuel. Ils sont accessibles à tous publics (jeunes, adultes, séniors, public autrement capable) mettant en avant l’expression artistique réunionnaise dans toutes ses formes, qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine.